Son dakika | DSÖ'den 'Omicron varyantı' açıklaması: Risk çok yüksek
Son dakika | Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yeni Omicron varyantına ilişkin küresel riskin 'çok yüksek' olarak değerlendirildiğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün dünyayı alarma geçiren ve seyahat yasaklarının geri gelmesine yol açan yeni varyantı Omicron ile ilgili olarak 194 üye ülkeye teknik bilgilendirme yaptı.
Hâlâ belirsizliğini koruyan Omicron'un küresel çapta yayılması ihtimalinin ve varyantla ilgili küresel riskin çok yüksek olduğunun altını çizen DSÖ yetkilileri, varyantın özelliklerine bağlı olarak ileride büyük vaka artışları yaşanabileceği, bunun da ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyardı.
Omicron varyantında daha önce görülmediği kadar spike protein mutasyonu görüldüğünü vurgulayan DSÖ yetkilileri, bunlardan bazılarının pandeminin gidişatına olası etkileri açısından endişe verici olduğunu belirtti. Spike protein mutasyonu, virüsün insan hücresine girmesini sağlayan dıştaki dikensi kısmında mutasyon olması anlamına geliyor.
Üye ülkeleri ilk Omicron vakalarını bildirmeye çağıran DSÖ yüksek risk grubundakileri aşılama hızının artırılması gerektiğini de vurguladı.
Şimdiye kadar Omicron varyantı kaynaklı ölüm bildirilmediğinin altını çizen DSÖ, aşılananlar arasında da vaka sayısının artmasını beklediklerini ama bunun küçük ve öngörülebilir bir oranda gerçekleşeceği öngörüsünü paylaştı.
Öte yandan seyahat kısıtlamaları ve sınırların kapatılmasını yanlış bulduğunu bir kez daha dile getiren yetkililer, ülkelerden bu konuda riske dayalı bir yaklaşım benimsemelerini istedi.
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