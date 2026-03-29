Oyun oynama alışkanlıklarına yönelik yeni çarpıcı bir araştırma

Uzun yıllardır belirli bir cinsiyet ve yaş gruplarının video oyunlarını daha çok oynadığına yönelik bir çıkarım var. Yeni yapılan NewZoo küresel oyuncu araştırmasına göre dünya genelinde kadınların yüzde 76'sı son altı ay içinde video oyunu oynadı. Erkekler tarafında ise bu oran yüzde 83 oranında oldu.

Her ne kadar iki cinsiyette video oyunu oynasa da oynama biçimleri, oyunları nasıl buldukları ya da hangi türleri daha çok beğendikleri değişkenlik gösteriyor.

Araştırmanın da vurguladığı gibi oyun oynamak her iki cinsiyet arasında da yaygın olsa da, platformların dağılımı önemli farklılıkları ortaya koyuyor. Mobil cihazlarda oyuncu sayısı neredeyse kafa kafaya seyrederken, konsol ve PC tarafında değişiklikler var. Mobil oyuncuların yüzde 62'si kadın yüzde 60'ı erkek oyuncular. Konsol tarafında yüzde 40 oranında erkek oyuncular yer alırken, yüzde 28'i kadın. PC tarafında ise bu oran yüzde 42 erkek oyuncu, yüzde 28 oranında kadın oyuncu.

Konsol tarafında erkek oyuncu sayısı daha fazla gibi görünse de Nintendo Switch cihazlarını kullanın kadınlar yüzde 38 ve erkeklerse yüzde 29 oranında.

Kadınlar özel oyun internet siteleri ve toplulukları, oyun geliştirici ve yayıncıları takip etmeleri ve Discord üzerinden benzer topluluklara katılmalarının daha düşük oranda olduğunu ortaya çıkarttı.

YouTube tarafında ise kadınlar yüzde 36 oranında tüketim gerçekleştiriyor erkekler ise yüzde 43 oranında.

Öte yandan kadınların erkeklere kıyasla oyunlarda para harcama olasılığı daha düşük. Erkeklerin oyunlarda harcama yapma oranı yüzde 58 olurken, kadınların yüzde 43 oranında.

Bu veriler kadınların oyun topluluğunun önemli bir parçası olduğunu gösteriyor ve oyun ekosistemiyle erkeklerden farklı şekilde etkileşimde bulunduklarını kanıtlıyor.