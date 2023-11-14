Oyunseverlerin beklediği adım; Sony patente başvurdu

Yayınlanma: 14.11.2023 - 12:48

Güncelleme: 14.11.2023 - 12:48

Oyunseverler her ne kadar oyunun tamamını oynarken keyif alsa da bazen sevilmeyen bölümler olabiliyor. Sony de tam bu noktada oyunlarda kullanılması adına yeni bir patent başvurusu yaptı. Buna göre oyunları tekrar oynamak isteyen kişiler, oyunların sevmedikleri kısımlarını direkt geçebilecekler.

SONY YILLARDIR BU KONUYA ODAKLANMIŞ DURUMDA

Bu tarz bir sıçrama kısmının olması içinde oyunların içinde bazı özel noktaların olması gerekiyor. Yani özellik kullanıma açılsa bile her oyunda kullanılmayabilir.

Insider Gaming tarafından aktarılan özelliğin kullanılması için oyunlarda bazı tetiklenme noktalarının belirleneceği belirtiliyor. Bu noktalarda da oyuncular oyunu bir kez oynadıktan sonra söz konusu noktalara geri dönmek mümkün olacak.

Sony daha önce 2019 yılında konu hakkında benzer bir patent almıştı, 2021 yılında da patent alan şirket şimdi yeni bir patent için başvuru yaptı.