Oyunseverlerin beklediği adım; Sony patente başvurdu

Sony'nin başvuru yaptığı bir patent ortaya çıktı. Bu sayede oyuncular sevdikleri kısımlardan oynayabilecek. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2023 - 12:48
Oyunseverlerin beklediği adım; Sony patente başvurdu
Abone Ol google-news

Oyunseverler her ne kadar oyunun tamamını oynarken keyif alsa da bazen sevilmeyen bölümler olabiliyor. Sony de tam bu noktada oyunlarda kullanılması adına yeni bir patent başvurusu yaptı. Buna göre oyunları tekrar oynamak isteyen kişiler, oyunların sevmedikleri kısımlarını direkt geçebilecekler.

SONY YILLARDIR BU KONUYA ODAKLANMIŞ DURUMDA

Bu tarz bir sıçrama kısmının olması içinde oyunların içinde bazı özel noktaların olması gerekiyor. Yani özellik kullanıma açılsa bile her oyunda kullanılmayabilir.

Insider Gaming tarafından aktarılan özelliğin kullanılması için oyunlarda bazı tetiklenme noktalarının belirleneceği belirtiliyor. Bu noktalarda da oyuncular oyunu bir kez oynadıktan sonra söz konusu noktalara geri dönmek mümkün olacak.

Sony daha önce 2019 yılında konu hakkında benzer bir patent almıştı, 2021 yılında da patent alan şirket şimdi yeni bir patent için başvuru yaptı.


Sony patent Sony oyunları Sony oyunlarına zam

İlgili Haberler

Sony'de işler yolunda gitmiyor; istenilen hedeflere ulaşılamadı

Sony'de işler yolunda gitmiyor; istenilen hedeflere ulaşılamadı
Sony'den PlayStation Plus abonelik fiyatlarına yönelik açıklama

Sony'den PlayStation Plus abonelik fiyatlarına yönelik açıklama
Sony yeni PlayStation 5'i satışa sunacak, işte tarih

Sony yeni PlayStation 5'i satışa sunacak, işte tarih

En Çok Okunan Haberler