Sony'den PlayStation Plus abonelik fiyatlarına yönelik açıklama

Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:22

Güncelleme: 02.11.2023 - 10:22

Geçtiğimiz ay Sony, PlayStation Plus üyeliğindeki üç abonelik planının (Essential, Extra ve Premium) yıllık fiyatlarını yüksek oranlarda artırdı.

O zamandan bu yana, PlayStation kullanıcıları mutsuz ve yüksek fiyat artışının arkasındaki nedeni soruyorlar. Ve nihayet konuyla ilgili açıklama yapan Sony Interactive Entertainment Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Küresel Pazarlama Başkanı Eric Lempel, şirketin PlayStation Plus abonelik planlarının fiyatlarını neden arttırmak zorunda kaldığını açıkladı.

FİYATLARIN ARTMASINA YÖNELİK ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Chip'in aktardığı habere göre Barron's ile yaptığı bir röportajda Lempel'e "Son PS Plus abonelik fiyat artışlarının yüksekliği konusunda bazı eleştiriler var. Bu zamları tüketiciye nasıl gerekçelendiriyorsunuz?" diye soruldu. Lempel ise Sony'nin piyasa koşullarına uyum sağlamak için bu adımı atmak zorunda kaldığını söyledi. Lempel ayrıca şirketin PlayStation Plus üyelik fiyatlarını uzun yıllardır dünyanın pek çok bölgesinde artırmadığına dikkat çekti. Ona göre, fiyat artışının bir başka nedeni de bu.

Bir de müjde veren Sony yöneticisi, yılbaşı tatili yaklaşırken PlayStation 5 stoğu sıkıntısı yaşanmayacağını söylüyor.

Sony'nin PlayStation 5'i piyasaya sürmesinden bu yana, oyun konsolunun tedariği, özellikle küresel pandemi nedeniyle istikrarlı değildi ve birçok ülkede sorunlar yaşandı.

Tedarik zincirinin normale dönmesiyle birlikte Lempel, Sony'nin bol miktarda PS5 stoğuna sahip olduğunu söylüyor. Aslında Lempel bu yılbaşı sezonunun konsol satışları açısından tarihteki en güçlü sezonlardan biri olmasını bekliyor.