Ozon kirliliği bitki örtüsü sağlığını tehdit ediyor

12 Ekim 2022 Çarşamba, 23:23

Ozon, stratosfer tabakasında doğal olarak oluşur ve dünyayı zararlı ışıktan korumaya yardımcı olur. Ancak araştırmaya göre, stratosferin altındaki bölgelerde ozon, uçucu organik bileşikler ve azot oksitlerin güneş ışığı altındaki reaksiyonuyla oluşan zarar verici bir kirletici maddeye dönüşüyor.

OZON ÇİÇEKLENME SÜRESİNİ ARTIRIYOR AMA SİNYALLERİNİ BOZUYOR

Nanjing Bilgi Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Evgenios Agathokleous, "Ozon çiçeklenme süresini hızlandırabilir ve çiçek açma süresini uzatarak bitki tozlayıcı etkileşimini etkileyebilir" dedi.

Agathokleous, ozon kirliliğinin çiçek renklerini de değiştirdiğini ve tozlayıcıların görsel sinyallerini bozduğunu vurguladı.

Araştırma ayrıca, ozon kirliliğinin bitki yapraklarına anında zarar verdiğini ve bunun da fotosentez yaparak bitki büyümesi için enerji üretmelerini zorlaştırdığını ortaya koydu.