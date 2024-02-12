Palworld kan kaybediyor; kısa sürede 1,3 milyon kullanıcı kaybetti

Yayınlanma: 12.02.2024 - 00:07

Güncelleme: 12.02.2024 - 00:07

Erken erişimde olmasına rağmen çok kısa bir süre içinde milyonlarca aktif oyuncuya ulaşan Palworld adeta bir çılgınlığa dönüşmüştü. Katlanarak artan oyuncu sayısı geçtiğimiz günlerde düşüşe geçti. Hatta iki hafta içinde 1,3 milyon kişi oyunu terk etti. Oyun anlık oyuncu sayısında 2,1 milyona ulaşmıştı.

Steam'de tüm zamanların en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaşan ikinci oyun olmuştu.

PALWORLD'ÜN EŞ ZAMANLI OYUNCU SAYISI MİLYONLARCA KİŞİ DÜŞTÜ

Popülerliği hızla artan oyunun düşüşü de hızlı oldu. Steam verilerine göre anlık oyuncu sayısında en hızlı düşüşü gören oyunun daha önce Steam'de 12 milyon Game Pass'te ise 7 milyon oyuncu yer alıyordu.

SteamDB'ye göre oyunun, 27 Ocak 2024'te 2 milyon 101 bin 867 eş zamanlı oyuncusu vardı. Palworld, 10 Şubat tarihine gelindiğinde ise 757 bin 508 eş zamanlı oyuncuya kadar düştü.