Papara, GameX 2023’te oyunseverlerle buluştu

Yayınlanma: 05.09.2023 - 12:17

Güncelleme: 05.09.2023 - 21:36

Finansal teknoloji şirketi Papara, Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX 2023’te oyunseverlerle buluştu.

Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin (EEMEA) en önemli oyun fuarı olarak görülen Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı GameX 2023, bu yıl 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Oyunseverlere özel çözümler sunan ve espor alanında yatırımlarda bulunan finansal teknoloji şirketi Papara, dört gün boyunca yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret ettiği fuara ‘Oyun varsa, Papara’ sloganıyla, özel bir stantla katıldı.

ÇEKİLİŞLERE, YARIŞMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Fuara uygun bir konseptle hazırlanan Papara standında, sahne ve seyirci alanlarının yanı sıra fuar katılımcılarının oyun oynayabileceği bilgisayar ve PlayStation setlerine yer verildi. Türkiye'nin ünlü yayıncılarının canlı Twitch yayınları gerçekleştirdiği camekan bir odanın yanı sıra Papara'nın ‘Batman’ ve ‘Joker Card’ isimli ‘Koleksiyon Kart’ ürünlerinin tanıtıldığı temalı ‘Koleksiyon Odası’nı içeren stantta hediye çekilişleri, ödüllü bilgi ve cosplay yarışmaları gerçekleştirildi.

ÜÇ FARKLI OYUNDA ESPOR KARŞILAŞMALARI GERÇEKLEŞTİ

Espor kulübü ‘Papara SuperMassive’in de söyleşilerle yer aldığı stantta, oyun ve Twitch dünyasının yakından tanıdığı yayıncılar ve Papara SuperMassive sporcuları da ağırlandı. Fuar katılımcıları, Papara standında esporcularla tanışabilme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca esporcular, ‘speed gaming’ adı verilen bir konseptle, üç farklı oyunda espor karşılaşmaları gerçekleştirdi. 75 bini aşkın oyunsever, Papara’nın standına uğrayarak etkinlikleri takip etti.

Papara, geçtiğimiz aylarda Twitch yayıncılarının Paparalıdan kolayca destek ve bağış alabileceği, Papara kullanıcılarının da favori yayıncılarını destekleyebileceği ‘Yayıncı Hesabı’ ürününü duyurmuştu. Şirket, etkinlik boyunca bu ürününün yanı sıra oyunseverlerin oyunlarda kullanabilecekleri dijital kod ve e-pinleri satın alabilecekleri Oyun&Dijital Kod menüsü, Koleksiyon Kart ürünleri ve oyun servislerinde geçerli Cashback çözümlerini tanıttı.