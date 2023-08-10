Pasifik'in derinliklerinde gizlenen ekosistem keşfedildi

Yayınlanma: 10.08.2023 - 14:47

Güncelleme: 10.08.2023 - 14:47

Schmidt Okyanus Enstitüsü'nün araştırma gemisi Falkor, Pasifik'teki 30 günlük yolculukta 46 yıllık hidrotermal menfez araştırmalarının en büyük keşiflerinden birine imza attı.

Independent Türkçe'de yer alan bilgilerde Doğu Pasifik Yükseltisi'nde bir sualtı robotu indiren keşif ekibi, 25°C'lik suda kurtçuklar, salyangozlar ve kemosentetik bakterilerle dolu yeni bir ekosistemi ortaya çıkarttı.

YENİ KEŞİF BU CANLILARIN HAYATTA KALDIĞINI GÖSTERDİ VE İLKE İMZA ATTI

Üstelik bu canlılar volkanik kabuğun alt kısmında serpilmişti.

Daha önce hidrotermal menfezlerin yüzeyinde çeşitli ekosistemler bulunmuştu. Ancak yeni araştırma bu canlıların menfezlerin altında da hayatta kalabildiğini göstererek bir ilke imza attı.

Keşif ekibine liderlik eden, Viyana Üniversitesi'nden Dr. Monika Bright, "Derin denizdeki hidrotermal menfezlerinde hayvan yaşamına yönelik anlayışımız bu keşifle büyük ölçüde genişledi" ifadelerini kullandı.

Hidrotermal baca diye de anılan bu menfezler, deniz tabanında jeotermal ısıya sahip suyun salındığı sıcak volkanik kayaları nitelemek için kullanılıyor.

Bu kayalar, tektonik aktiviterle, yani Dünya kabuğundaki plakaların kayması ve çatlaması sonucunda ortaya çıkıyor. Söz konusu çatlaklar, magma tabakasının ısıttığı deniz suyuyla doluyor ve bu su, bulduğu aralıklardan deniz tabanına salınıyor.

Enstitünün İcra Direktörü Dr. Jyotika Virmani, "Karada, yeraltındaki mağaralarda ve okyanusta kum ve çamurda yaşayan hayvanları uzun süredir biliyoruz. Ancak bilim insanları ilk kez hidrotermal menfezlerin altına baktı" dedi.

IFL Science'a konuşan Virmani, "Başka bir ekosistemin altına gizlenmiş yeni bir ekosistemin keşfi gerçekten de dikkate değer" diye ekledi: