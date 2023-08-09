Mağarada bulunan kalıntılar bilinmeyen insan soyuna ait çıktı

Yayınlanma: 09.08.2023 - 00:00

Güncelleme: 09.08.2023 - 00:00

Henüz sınıflandırılamayan ve HLD 6 adı verilen fosil, Neandertalleri oluşturan soya, Denisovalılara veya bir başka insan atasına benzemiyor.

Independent Türkçe'de yer alan bu bulgu, insanın soyağacına yeni bir dal eklenmesi gerekeceği anlamına gelebilir.

Çene, kafatası ve bacak kemiklerinden oluşan kalıntılar ilk kez 2019'da ülkenin doğusundaki Hualongdong Mağarası'nda keşfedilmişti.

300 BİN YIL ÖNCESİNE TARİHLENMİŞTİ

Yaklaşık 300 bin yıl öncesine tarihlenen kalıntıların, 12-13 yaşlarında bir çocuğa ait olduğu anlaşılmıştı. O zamandan beri Çin Bilimler Akademisi'nde inceleniyordu. Uzmanlar uzun incelemelere rağmen kalıntıları bilinen bir soyla eşleştirememişti.

Çin'deki Şi'an Ciaotong Üniversitesi, Birleşik Krallık'taki York Üniversitesi ve İspanya'nın İnsan Evrimi Ulusal Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar, nihayetinde bu fosillerin daha önce bilinmeyen bir insan soyuna ait olduğu sonucuna vardı.

Kimliği bilinmeyen bu insansının yüzü Homo erectus'tan 750 bin yıl önce ayrılan modern insan soyununkine benzer bir şekle sahip.

Öte yandan çenesi, Asya'da yaklaşık 400 bin yıl önce Neandertallerden ayrılan Denisova insanlarınınkine benziyor. Zira bu çene kemiğinin ucunda benzersiz bir kıvrım var.

DAHA ÖNCE RESMİ OLARAK TANIMLANMAMIŞTI

Araştırmacılara göre söz konusu eski insanın çene ucunun olmaması, onu daha arkaik türlerle benzer kılıyor.

Hakemli bilimsel dergi Journal of Human Evolution'da yayımlanan araştırma makalesinde bu kalıntıların, modern insana uzanan dal ve Denisovalılar gibi bölgedeki diğer eski insansıları oluşturan dal arasındaki melez bir türe ait olabileceği belirtildi.

Daha önce de Avrupa ve Batı Asya'daki Neandertal kalıntıları üzerinde yapılan genetik çalışmalar, Orta ve Geç Pleistosen'de yaşamış 4. bir insansı soyuna dair kanıtlar ortaya koymuştu.

Ancak bu kayıp grup, fosil kayıtlarında hiçbir zaman resmi olarak tanımlanamadı.

Uzmanlar, Çin'de bulunan son insansı kalıntılarının, yapbozun eksik parçası olabileceği görüşünde.