Bazı insanlar karınca kokusu alırken bazıları neden alamıyor?

İnternette zaman zaman, bazı insanların karınca kokusunu alabildiğini iddia ettiği viral gönderiler ortaya çıkıyor. Bu gönderiler her ortaya çıktığında, neden bazı insanların bu kokuyu algılayıp neden bazılarının algılamadığı veya bunun bir düzmece olup olmadığı tartışılıyor. Kısa bir süre önce paylaşılmaya başlanan bir TikTok videosunda da durum çok farklı olmadı.

Chip'te yer alan detaylarda bir kişi, “Eski sevgilim baharatlı koktuğunu söylerdi” diye yanıtlarken, bir başkası, “Ölü karıncalar böcek zehri gibi kimyasallara benzeyen bir kokuya sahiptir” dedi.

Bir başkası ise tamamı büyük harflerle “BU BİR ŞAKA, [KARINCALAR] KOKMAZLAR” diye itiraz etti.

IFLScience tarafından X (Twitter) üzerinde yapılan ve 700’den fazla katılımcının katıldığı bir anketin sonuçları, yanıt verenlerin yaklaşık yüzde 20’sinin bir karıncanın kokusunu algılayabildiklerini iddia ettiğini gösteriyor. Geri kalan yüzde 80 ise karınca kokusu alamadıklarını söylüyor.

Hear us out: Can anyone here smell ants?



Apparently it's a thing and we're curious to see how common it might be. Please feel free to share your ant-sniffing thoughts.