Penguenler üreyemiyor: Küresel ısınma durdurulmazsa yüzde 90'ı yok olacak

Yayınlanma: 28.08.2023 - 16:41

Güncelleme: 29.08.2023 - 00:28

Bilim insanlarının uzun yıllardır üzerinde uyardığı iklim değişikliği ve buzulların erimesi gibi sorunlar, Antarktika'nın ekosistemini ciddi şekilde etkiliyor. Yeni kanıtlar, Antarktika'daki buz kaybının imparator penguenlerinin üreme yeteneklerini olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor.

PENGUEN KOLONİLERİNİN YÜZDE 90'I YOK OLACAK

Nature dergisinde yer alan bir çalışma, Antarktika Yarımadası'nın batısında bulunan Bellingshausen Denizi bölgesinde imparator penguenlerinin üreyemediği ve bu durumun "en büyük bölgesel olumsuz anomali" olarak tanımlandığını açıkladı. Araştırmacılar, deniz buzu konsantrasyonundaki yüzde 100'lük kayıplara dikkat çekerek durumun kritik olduğunu vurguladı. Bu hızlı değişim, 21. yüzyılın sonuna kadar penguen kolonilerinin yüzde 90'ından fazlasının yok olabileceği anlamına geliyor.

Bu buz kaybının etkisiyle yaklaşık 10 bin genç penguenin su geçirmez tüylerini geliştiremeden telef olduğu tahmin ediliyor. Penguenler, deniz buzuna bağımlı bir yaşam sürdürdüğünden, buzun erimesi ve parçalanması kuşların üremesini ve gençlerin hayatta kalmasını tehlikeye atıyor.

BU DURUM DAHA BÜYÜK SORUNLARI GÖSTERİYOR

British Antarctic Survey'den Dr. Peter Fretwell, bu durumun gelecekte daha büyük sorunlara işaret ettiğini belirtiyor. İmparator penguenlerinin üreme döngüsünün deniz buzuna dayandığını ve bu buzun kaybıyla kuşların zor durumda kaldığını ifade ediyor. Ancak umutlu bir şekilde, karbon emisyonlarını azaltarak iklim değişikliğini kontrol altına alabileceğimizi söylüyor.

Antarktika'daki deniz buzunun azalmasına dair veriler, çevre üzerindeki olumsuz etkilerini gösteriyor. Bilim insanları, özellikle okyanus suyunun ısınması ve rüzgar düzenlerinin değişmesinin bu duruma yol açtığını belirtiyor. Ancak bu durum, hala çözülemez bir sorun olarak görülmüyor. Uzmanlar, karbon emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin tersine çevrilmesiyle Antarktika'daki deniz buzunun yeniden oluşabileceğini düşünüyor.