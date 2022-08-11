Perseid meteor yağmuru nedir? 2022 Perseid meteor yağmuru zaman gerçekleşecek?
Perseid gök taşı yağmuru, en bilinen gök taşı yağmurlarından biri. Her yıl aynı dönemde gözlemnenen meteor yağmurları bu sene de merakla bekleniyor. 2022 Perseid meteor yağmuru zaman gerçekleşecek?
Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemlenir. Her yıl Temmuz sonu - Ağustos başı civarında gözlemlenebilen olay en yoğun 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece gözlemlenir. Kahraman Takımyıldızı (Perseus) bölgesinde gözlemlendiğinden Perseidler gök taşı yağmuru adı verilmiştir.
2022 PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Perseid meteor yağmurunun, bu yıl 12-13 Ağustos'ta meydana gelmesi bekleniyor.
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