Siyah sarımsak nedir? Siyah sarımsağın faydaları nelerdir?

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:40

Rengiyle ilk kez gören herkesi şaşırtan siyah sarımsak, uzun yıllardır uzak doğu ülkelerinde kullanılan, ülkemizde de son yıllarda popülerliği artan bir yiyecek. Özellikle Kastamonu-Taşköprü'de üretilen siyah sarımsak en çok rağbet görenler arasında.

SİYAH SARIMSAK NEDİR?

Beyaz sarımsağın özel yöntemlerle kurutulmasıyla elde edildiği söylenen siyah sarımsak, beyaz sarımsağa göre çok daha kokusuz olmasıyla da kolayca farkını ortaya koyabiliyor. Rengi ve kokusu dışında içeriğindeki yararlı maddelerin zenginliği sayesinde de çokça tercih ediliyor.

SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Sarımsak; yapısında bulundurduğu fitokomponentler insan sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkiye sahiptir. Sarımsak Manganez, Kalsiyum, Fosfor, Selenyum, Vitamin B6 ve Vitamin C ‘den zengin; başta kemik ve tiroid olmak üzere genel sağlık üzerinde sayısız faydası bulunmaktadır.

Tüm bu sayısız faydayı ikiye katlamak ise fermentasyon ile mümkün olmakta. Sarımsağın fermentasyonu ile elde edilen Siyah Sarımsak; taze sarımsaktan 2 kat daha fazla antioksidan içermekte ve böylelikle gençleşme ve iyileşme sürecini çok daha hızlandırmaktadır.

Kore kültüründe yaygın olarak kullanılan fermente sarımsak yani siyah sarımsak günümüzde batılı mutfaklarda da yer almaya başlamıştır. Siyah sarımsak; taze sarımsağın kontrollü nem koşullarında, 60-760 C derecede, 30 gün boyunca fermente edilmesiyle elde edilmektedir. Ev koşullarında elde edebilmek olanaklı değildir.

2009 Yılında Japonya’da yapılmış bir çalışma tümör çaplarında küçülmenin siyah sarımsakla mümkün olabileceğini iddia etmektedir. Yine başka bir çalışma sülfirik yapılardan oldukça zengin olan siyah sarımsağın endojen (vücudun kendi ürettiği) kolesterol değerlerinin dengelenmesinde oldukça etkili olduğunu ortaya koymaktadır.