Rezerv Lig nedir? Rezerv Lig maçları başladı mı?

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:36

30 Haziran 2022 tarihinde kurulan Rezerv Lig'e, 2022-23 Süper Lig'de yer alan 19 takımın katılacağı açıklanmıştı.

REZERV LİG NEDİR?

Rezerv Lig'in 28 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan statü belgesinde Süper Lig'de yer alan ve 35 kişilik A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular yer alabilecek A Takım listesine yer almayan Türk statüsünde yer alan profesyonel, gelişim liglerinde oynama hakkı olan yerli ve yabancı tüm amatör veya profesyonel futbolcular müsabakalarda yer alabilecek.

REZERV LİG'İN İLK MAÇI

Ligin ilk maçı 6 Ağustos 2022 tarihinde İstanbulspor ile Trabzonspor takımları arasında oynandı. Lig tarihinin ilk golünü maçın 19. dakikasında Trabzonspor'dan Ali Alperen Çelik kaydederken, maçı ise İstanbulspor 3-2 kazandı.

Ligde haftanın kapanış gününde 3 maç yapıldı. Arabam.com Konyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerken, Kasımpaşa konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 7-1 mağlup etti. HangiKredi Ümraniyespor da dış sahada Fenerbahçe'yi 4-1 yendi.

Tamamlanan ilk haftanın ardından +6 averajı bulunan Kasımpaşa, liderlik koltuğuna oturdu.

REZERV LİG'İN İLK HAFTASI MAÇ SONUÇLARI

İstanbulspor-Trabzonspor: 3-2

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 0-2

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 1-0

Bitexen Giresunspor-Adana Demirspor: 5-1

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 2-4

MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: 1-3

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 1-7

Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor: 1-4