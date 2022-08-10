Rezerv Lig nedir? Rezerv Lig maçları başladı mı?
Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik düzenlenen ligdir. Rezerv Lig maçları başladı mı? Rezerv Lig'de hangi takımlar yer alır? Rezerv Lig ne zaman başladı?
30 Haziran 2022 tarihinde kurulan Rezerv Lig'e, 2022-23 Süper Lig'de yer alan 19 takımın katılacağı açıklanmıştı.
REZERV LİG NEDİR?
Rezerv Lig'in 28 Temmuz 2022 tarihinde yayımlanan statü belgesinde Süper Lig'de yer alan ve 35 kişilik A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular yer alabilecek A Takım listesine yer almayan Türk statüsünde yer alan profesyonel, gelişim liglerinde oynama hakkı olan yerli ve yabancı tüm amatör veya profesyonel futbolcular müsabakalarda yer alabilecek.
REZERV LİG'İN İLK MAÇI
Ligin ilk maçı 6 Ağustos 2022 tarihinde İstanbulspor ile Trabzonspor takımları arasında oynandı. Lig tarihinin ilk golünü maçın 19. dakikasında Trabzonspor'dan Ali Alperen Çelik kaydederken, maçı ise İstanbulspor 3-2 kazandı.
Ligde haftanın kapanış gününde 3 maç yapıldı. Arabam.com Konyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerken, Kasımpaşa konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 7-1 mağlup etti. HangiKredi Ümraniyespor da dış sahada Fenerbahçe'yi 4-1 yendi.
Tamamlanan ilk haftanın ardından +6 averajı bulunan Kasımpaşa, liderlik koltuğuna oturdu.
REZERV LİG'İN İLK HAFTASI MAÇ SONUÇLARI
İstanbulspor-Trabzonspor: 3-2
Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 0-2
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 1-0
Bitexen Giresunspor-Adana Demirspor: 5-1
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 2-4
MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: 1-3
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 1-7
Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor: 1-4
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