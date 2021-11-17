Pfizer, Covid-19 ilacı için FDA'ya başvurdu

17 Kasım 2021 Çarşamba, 12:20

Pfizer, İlacın klinik deneylerde ciddi hastalık riski taşıyan yetişkinlerde hastaneye yatış veya ölüm olasılığını yüzde 89 azalttığını belirtiyor.

Pfizer Paxlovid adı verilen ve hap şeklinde kullanılan ilacın acil durum kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Kurumu'na (FDA) başvurulduğunu ve deneylerde elde edilen sonuçların kuruma iletildiğini açıkladı.

Söz konusu ilaç, hastalığın erken aşamasında evde tedaviyi mümkün kılarak hastaneye yatışları ve can kayıplarını azalttığı için salgın ile mücadelede önemli bir silah olabilir. İlaç, aşılara erişimin sınırlı olduğu ya da aşılama oranlarının düşük olduğu bölgelerde salgınla mücadelede de önemli bir araç olabilir.

Şirketin daha önce açıkladığı sonuçlara göre, semptomların görüldüğü ilk üç günde ilacın verildiği kişilerin %0.8'i hastaneye yatırıldı ve tedavinin ardından 28 güne kadar kimse hayatını kaybetmedi. Placebo verilen kişilerin hastaneye yatış oranı yüzde 7 olurken bu gruptan 7 kişi hayatını kaybetti.

Semptomların görüldüğü beş gün içerisinde ilacın verildiği kişilerde de oranlar benzer açıklandı. Bu kişilerin %1'i hastaneye yatırılırken placebo grubundaki hastaneye yatış oranı yüzde 6.7 oldu. Placebo verilen gruptan 10 kişi hayatını kaybetti.

Antiviral ilaçların etkili olabilmeleri için enfeksiyon tamamen yayılmadan önce olabildiğine erken verilmesi gerekiyor.

Ticari adı Paxlovid olacak hap kombinasyon tedavisi şeklinde uygulanacak. Tedavi günde iki kere verilen üç haptan oluşacak.

Pfizer uluslararası kamu sağlığı kuruluşu Medicines Patent Pool (MPP) ile vardığı lisans anlaşmasıyla jenerik ilaç üreticilerinin deneysel Covid-19 hapını düşük ve orta gelirli 95 ülkeye tedarik etmesine olanak tanıyacağını açıklamıştı.

