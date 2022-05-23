Pfizer'dan '5 yaş altı' için Covid-19 aşısı açıklaması
Omicron varyantına bağlı vakaların arttığı kış döneminde 6 ay ila 4 yaş arası çocuklar üzerinde yaptığı düşük dozlu iki aşı denemesinin yeterince etkili olmadığını açıklayan Pfizer'dan yeni bir açıklama geldi. Şirket tarafından Covid-19 aşısının, 5 yaş altı çocuklara kuvvetli koruma sağladığı duyuruldu.
İlaç şirketi Pfizer/BioNtech'in ürettiği Covid-19 aşısının, 5 yaş altı çocuklara kuvvetli koruma sağladığı belirtildi.
Şirketin açıklamasında, yapılan çalışmalarda elde edilen ön verilerin, 5 yaş altı grup için semptomatik Covid-19'u önlemede 3 mikrogramlık düşük dozlu üç serinin yüzde 80 etkili olduğu öne sürüldü.
VERİLER FDA İLE PAYLAŞILACAK
Aşının güvenlik sorunu olmadan acil kullanım kriterlerini karşılamaya yetecek kadar virüsle savaşan antikor düzeylerini artırdığı kaydedilen açıklamada, söz konusu verilerin hafta sonuna kadar ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile paylaşılacağı bildirildi.
Pfizer/BioNtech, Omicron varyantına bağlı vakaların arttığı kış döneminde 6 ay ila 4 yaş arası çocuklar üzerinde yaptığı düşük dozlu iki aşı denemesinin yeterince etkili olmadığını açıklamıştı.
ABD’de bulunan 5 yaşın altındaki yaklaşık 18 milyon çocuk, henüz Covid-19 aşısı için uygun olmayan tek grup olarak yer alıyor.
Video Haberler
- 'Köprücük kemiği kırıldı' iddiası: O bebek entübe edildi
- Acil serviste dehşet saçmıştı: İfadesi şaşırttı
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- İstanbul Diş Hekimleri Odası’ndan Şeyma Biran açıklaması
- İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 199 kişi yakalandı
- İstanbul'da silahlı kavga: Bir sivil polis yaralandı
- TIR’lardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza
- Sünnet faciası: Çocuğun cinsel organı kesildi
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı: Aylar sonra ilk kez görü
- Ormanda erkek cesedi bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yakında hesaplara tek tek el konulacak'
- 'El sıkışmadı' iddiasına fotoğraflı yanıt geldi
- AKP'lilerin verdiği yanıt dikkat çekti
- Saray'ın Demirtaş planı
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Saray'ın Demirtaş planı
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı
- Beyazıt'ta silah sesleri: Yaralılar var
- Süper Lig'de 2021-2022 sezonu geride kaldı!
- Otomobil fiyatlarına dev zam!