Pfizer'dan '5 yaş altı' için Covid-19 aşısı açıklaması

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:47

İlaç şirketi Pfizer/BioNtech'in ürettiği Covid-19 aşısının, 5 yaş altı çocuklara kuvvetli koruma sağladığı belirtildi.

Şirketin açıklamasında, yapılan çalışmalarda elde edilen ön verilerin, 5 yaş altı grup için semptomatik Covid-19'u önlemede 3 mikrogramlık düşük dozlu üç serinin yüzde 80 etkili olduğu öne sürüldü.

VERİLER FDA İLE PAYLAŞILACAK

Aşının güvenlik sorunu olmadan acil kullanım kriterlerini karşılamaya yetecek kadar virüsle savaşan antikor düzeylerini artırdığı kaydedilen açıklamada, söz konusu verilerin hafta sonuna kadar ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile paylaşılacağı bildirildi.

Pfizer/BioNtech, Omicron varyantına bağlı vakaların arttığı kış döneminde 6 ay ila 4 yaş arası çocuklar üzerinde yaptığı düşük dozlu iki aşı denemesinin yeterince etkili olmadığını açıklamıştı.

ABD’de bulunan 5 yaşın altındaki yaklaşık 18 milyon çocuk, henüz Covid-19 aşısı için uygun olmayan tek grup olarak yer alıyor.