Pi sayısının hesaplanmasında yeni bir rekor kırıldı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:52

Güncelleme: 09.07.2024 - 16:52

StorageReview mühendisleri, pi sayısını etkileyici bir şekilde 202.112.290.000.000 basamağa kadar hesapladı ve bu yılın başlarında Dünya Pi Günü (14 - 3/14 Mart) sırasında elde ettikleri, kendilerine ait bir önceki 105 trilyon basamaklı rekoru kırdı.

Ekibin ikinci denemesi olan önceki rekor, 1,5 TB DRAM ve neredeyse bir petabayt Solidigm QLC SSD ile donatılmış çift işlemcili 128 çekirdekli AMD EPYC 9754 Bergamo sistemi kullanılarak elde edilmişti. Ekip, yeni girişim için çift Intel Xeon 8592+ CPU’yu ve 28 Solidigm P5336 61,44 TB NVMe SSD’yi tercih etti.

YENİ HESAPLAMANIN ARKASINDAKİ TEKNOLOJİ

Chip'in aktardığına göre bu başarının anahtarı, ekstra donanıma veya RAID aygıtlarına ihtiyaç duymadan tüm NVMe sürücüleri arasında eşzamanlı iletişime olanak tanıyan 24 yuvalı NVMe Direct Drives arka paneline ve dahili PCIe anahtarına sahip Dell PowerEdge R760 oldu. Bu kurulum, ek NVMe SSD’ler için çok sayıda R760’tan PCIe yükselticilerin entegre edilmesi ve turbo güçlendirme kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için başka bir R760’ın daha büyük soğutma bloklarıyla güçlendirilmesiyle daha da özelleştirildi. Önceki deneme hatalar, performansla ilgili sorunlar, bellek ve depolama kısıtlamaları nedeniyle gölgelenmiş olsa da, bu sefer çok daha sorunsuz bir çalışma gerçekleşti.

StorageReview Laboratuvarı Direktörü Kevin O’Brien, “Solidigm sürücüleri ve Dell PowerEdge R760 yalnızca birlikte kusursuz bir şekilde çalışmakla kalmadı, aynı zamanda bu yeni rekorun neredeyse müdahale gerektirmeyen yapısı, son rekor girişimimizdeki tehlikelerden sonra memnuniyetle karşılanan bir değişiklikti” dedi ve ekledi: “105’e kadar olan son denememizde yaşadıklarımızdan sonra, büyük rekorda bu platformu seçtiğimiz için mutluyum.”

Ekip, 85 gün boyunca sürekli olarak çalışan (tüm hesaplama süresi 100,673 gündü) hesaplama için y-cruncher uygulamasını ve Chudnovsky algoritmasını kullandı. Bu sırada mevcut toplam 1,720 PB veri depolama alanının neredeyse 1,5 PB’ı tükendi.

Solidigm Veri Merkezi Depolama Grubu Başkan Yardımcısı Greg Matson, “Bu yeni Pi dünya rekoru heyecan verici bir başarı çünkü bu hesaplamalı iş yükü, bugün gördüğümüz çoğu yapay zeka iş yükü kadar yoğun” dedi ve ekledi: “Dell Technologies’deki iş ortaklarımız ve StorageReview’daki uzmanlarla birlikte Pi’yi hesaplamak için rekor kıran başka bir girişimi etkinleştirme fırsatına sahip olduğumuz için heyecanlıyız.”