Pizza'nın atası Pompeii kazılarında ortaya çıktı!

Yayınlanma: 02.07.2023 - 08:30

Güncelleme: 02.07.2023 - 08:30

Pizzanın dünya çapında milyonlarca kişinin en sevdiği yemeklerden biri olduğu söylenebilir. Ve şimdi bilim insanları, “İtalyan pizzasının atasını” tasvir eden bir fresk keşfettiklerine inanıyorlar.

Resim, yaklaşık 2.000 yıl önce Vezüv Yanardağı’nın patlamasıyla yıkılan antik Roma kenti Pompeii’deki bir evin duvarında bulundu.

Arkeoloji parkındaki uzmanlar, “Eski bir Pompei evinin duvarında tasvir edilen şey, modern yemeğin uzak bir atası olabilir” diyor. Pompeii, pizzanın modern zaman evi olarak kabul edilen Napoli’den sadece 22,5 km uzaklıkta.

Chip'teki detaylara göre 2.000 yıllık resim, genişleyen arkeolojik alanda son zamanlarda yapılan kazılar sırasında yarı yıkılmış bir duvarın ortasında keşfedildi. Resim, nar ve hurma gibi taze ve kuru meyvelerin yanında yuvarlak bir gözlemenin yer aldığı gümüş bir tepsi ve kırmızı şarapla dolu bir kadeh tasvir ediyor.

Freskin, MÖ 3. ila 1. yüzyıllara dayanan ve Virgil ve Philostratus da dahil olmak üzere Roma İmparatorluğu dönemi yazarları tarafından tanımlanan bir Yunan geleneğini izleyerek konuklara sunulan “misafirperver hediyeler”e atıfta bulunduğuna inanılıyor.

Pompeii kazılarının direktörü Gabriel Zuchtriegel, yeni ortaya çıkarılan freskin “pastoral ve kutsal arasındaki bir alana atıfta bulunan tutumlu ve basit bir yemek ile gümüş tepsilerin lüksü ve sanatsal ve edebi temsillerin inceliği arasındaki karşıtlığı gösterdiğini” söyledi. Direktör, “bu anlamda baktığımızda, Güney İtalya’da bir “fakir yemeği” olarak doğan, şimdi dünyayı fetheden ve yıldızlı restoranlarda da servis edilen pizzayı nasıl düşünmeyiz ki” sorusunu da açıklamasına ekledi.

Yeni kazılar, 19. yüzyılın sonlarında kısmen keşfedilen, fırınlı bir ek bina içeren bir evin atriyumunu ortaya çıkardı. Parktaki uzmanlar, “Fırının yanındaki çalışma alanlarında son haftalarda üç kurbanın iskeleti bulundu” diyor.

Vezüv Yanardağı MS 79 yılında patlayarak Pompeii, Oplontis ve Stabiae şehirlerini kül ve kaya parçalarının, Herculaneum şehrini ise çamur akıntısının altına gömdü. İtalya’nın batı kıyısında yer alan Vezüv Yanardağı, Avrupa kıtasındaki tek aktif yanardağdır ve dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri olduğu düşünülmektedir.

Güney İtalya’daki kasaba 500°C’lik bir piroklastik sıcak dalgası tarafından vurulduğunda, şehirde kalan her bir sakin anında hayatını kaybetti. Piroklastik akışlar, patlayan bir volkanın yanından yüksek hızda akan yoğun bir sıcak gaz ve volkanik malzeme birikintisidir.