Play Store'da ücretli oyunlar için yeni hamle

10.01.2026 19:06:00
Google Play Store'da ücretli oyunlara yönelik yeni bir hamle geliyor.

Android cihazların uygulama mağazası olan Play Store'a yeni bir deneme imkanı getirilecek. Buna göre Play Store'da yer alan ücretli oyunları satın almadan önce oynamak yani kısa süreliğine de olsa denemek, mümkün olacak. Bu sayede satın alınması planlanan oyunun gerçekten alınmaya değer olup olmayacağı belirlenebilecek. 

GOOGLE PLAY STORE'DA ÜCRETLİ OYUNLARI SATIN ALMADAN DENEME İMKANI

Play Store'a 'satın almadan önce dene' olarak adlandırılan özellik uygulamanın son sürümünde fark edildi. Ancak bu imkanın geliştiricinin insiyatifinde olduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla bu imkan her oyun için geçerli olmayacak.

Sunulması beklenen özellikte oyuncular ücretsiz deneme sürümünü başlattıktan sonra belirlenen süre boyunca oyunu deneyecek daha sonra oyunda tam sürüme geçilmesine yönelik bir uyarı alacak ve eğer geçmek isterse premium sürüme geçilecek. Burada söylenene göre oyunseverlerin oynadığı bu deneme bölümünde kaydettikleri ilerleme tam sürüme geçmeye karar verirlerse aktarılacak. 

İlgili Konular: #android #mobil oyun #Google Play Store

