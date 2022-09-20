PlayStation 5 tasarımının değişeceği ortaya atıldı
Yeni gelen iddialara göre PlayStation 5'in 2023 yılında piyasaya sürülecek versiyonunda tamamen değiştirilmiş bir tasarım olacak.
Sony PlayStation 5 için farklı planlar yapıyor gibi duruyor. Zira Insider Gaming tarafından güvenilir ancak 'anonim' olan kaynaklara göre Sony, PlayStation 5'i 2023 yılının eylül ayında yeni bir tasarımla piyasaya sürecek. Dijital ve normal sürüm ayrımını da ortadan kaldırması beklenen bu hamlenin ilerleyen dönemde daha fazla detaylandırılması bekleniyor.
Sony'nin PlayStation 5 için planları var
Sony'nin planlarını açıklayan kaynaklara göre yeni bir oyun konsolundan ziyade PlayStation 5'in yenilenmiş bir versiyonunu beklememiz gerekiyor. Söylenene göre konsol, halihazırda piyasada bulunanlarla neredeyse aynı donanıma sahip olacak.
Yenilenmiş olarak sunulması beklenen yeni PS 5'in öne çıkan şaşırtıcı özelliği ise disk okuyucusunun konsulun içinde yer almayacak olması. Çıkartılabilir olacak disk okuyucusu, konsolun arkasında yer alan ekstra bir USB-C portu ile kullanılabilecek. Bu sayede de kullanıcılar PS 5'e bağlanabilecekler.
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