PlayStation beklenmedik bir el konsolu tanıtabilir

Yayınlanma: 15.09.2024 - 20:43

Güncelleme: 15.09.2024 - 20:43

Sony, PlayStation 5 Pro'yu yeni tanıttı. Daha farklı ve gelişmiş bir yapıya kavuşan PS5, kullanıcıları fiyatı konusunda tatmin edemese de şirketin yeni bir el konsolu üzerinde çalıştığı söyleniyor. Sony, PlayStation Vita'nın devamı olacak şekilde bir cihaz üzerinde çalışıyor ve bu kapsamda AMD ile ortaklık kurmuş olabilir.

SONY YENİ BİR PLAYSTATION KONSOLU ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Şirket bu yeni el konsolunu ne resmi olarak duyurdu ne de daha önce konu hakkında bir ayrıntı ortaya çıktı. Bu yüzden cihazın duyurulmadan iptal bile edilebileceği söyleniyor. İddiaya göre halen konsept tasarım üzerinde bir karar verilmiş değil.

Cihazın duyurulması için en az iki yıl veriliyor.

Ayrıca olası cihazın PS4 ve PS5 oyunlarını çalıştırma ihtimali de var.