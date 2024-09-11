Sony PlayStation 5 Pro'yu tanıttı! Özellikleri ve Türkiye fiyatı ne kadar?
Sony'nin yeni nesil PS5 modeli olan 'pro' 7 Kasım'da çıkış yapıyor. Cihazın farklı ülkelerdeki fiyatı açıklandı. Peki Türkiye'de ne kadara satılacak?
Sony'den beklenen hamle geldi ve PS5 Pro modelini 10 Eylül'de gerçekleştirdiği etkinlik ile tanıttı. PlayStation 5 Pro, dijital döneme geçişleri hızlandıracak. Zira disk sürücüsünü kaldıran Sony, PS5 Pro ile fiziksel oyun oynamak isteyenlere ayrı bir seçenek sunuyor. Burada normalde 699,99 dolar olan oyun konsolu, eğer fiziksel bir diske sahip olsun istenirse 79,99 dolar daha ödeme yapılması gerekecek.
Avrupa'da 799,99 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak olan oyun konsolu Türkiye'de yaklaşık 50 bin TL civarında bir etiket ile satışa çıkabilir. Sony tarafından oyun konsolunun resmi Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.
SONY PLAYSTATION 5 PRO TANITILDI! HANGİ OYUNLARI DESTEKLEYECEK?
Sony'nin yeni konsolunda desteklenen oyunlar PS5 Pro Enhanced etiketine sahip olacak. PlayStation 5 Pro'da desteklenen oyunların listesi ise şu şekilde:
- Alan Wake 2
- Assassin’s Creed Shadows
- Demon’s Souls
- Dragon’s Dogma II
- Final Fantasy VII Rebirth
- Gran Turismo 7
- Hogwarts Legacy
- Horizon Forbidden West
- Marvel’s Spider-Man 2
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- The Crew Motorfest
- The First Descendant
- The Last of Us Part II Remastered
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