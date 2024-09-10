PlayStation 5 Pro ne zaman tanıtılacak?

Yayınlanma: 10.09.2024 - 06:59

Güncelleme: 10.09.2024 - 06:59

Sony'nin PlayStation 5 Pro'yu ne zaman tanıtacağı bilinmiyordu ancak yapılan yeni açıklamayla PlayStation 5 Pro'nun da tanıtılacağı tahmin ediliyor. Sony, Türkiye saatiyle 10 Eylül 18.00'de 9 dakikalık bir etkinlik yapacağını duyurdu. Bu etkinlikte, PlayStation 5 Pro'nun da yer alması bekleniyor.

PLAYSTATION 5 PRO TANITILACAK

YouTube'da resmi PlayStation kanalı üzerinden yapılacak etkinliğin ana konusu PlayStation 5 ve oyun teknolijilerindeki son gelişmeler olacak. Etkinlik İngilizce olarak yapılacak ve bu etkinlikte PS5 haberlerinin dışında aynı zamanda yeni nesil PS5 Pro'nun da gösterilmesi ya da en azından çıkış tarihine yönelik bazı açıklamaların yapılması bekleniyor.

PS5 Pro nasıl olacak?

Yapılan sızıntılara göre oyun konsolu standart modele göre yüzde 50 daha yüksek bir performans sunacak. Bunun yanı sıra PS5 Pro'nun USB-C portu ve güç düğmesinin ön kısıma taşınacağı belirtiliyor.