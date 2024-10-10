PlayStation Plus Extra ve Premium için eklenecek oyunlar

PlayStation Plus için sunulacak oyunlar belli oldu. Peki ekim ayında hangi oyunlar listeye ekleniyor?

PlayStation Plus Extra ve Premium için eklenecek oyunlar
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 05:04

Sony, PlayStation Plus hizmeti için her ay yeni ücretsiz oyunlar sunuyor. Listelenen oyunlar 15 Ekim'den sonra kütüphaneye eklenebiliyor olacak.

PLAYSTATION PLUS İÇİN EKİM AYINDA EKLENECEK OYUNLAR

Ekim ayında toplamda 14 oyun PS Plus Extra ve Premium üyeleri için eklenecek.

Ekim ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

  • Dead Island 2 - PS4, PS5
  • Two Point Campus - PS4, PS5
  • The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me - PS4, PS5
  • Gris - PS4, PS5
  • Return to Monkey Island - PS5
  • Ghostbusters: Spirits Unleashed - PS4, PS5
  • Firefighting Simulator The Squad - PS4, PS5
  • Overpass 2 - PS5
  • Tour de France 2023 - PS4, PS5
  • Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands - PS4

PlayStation Premium - Classics

  • The Last Clockwinder - PS VR2
  • Dino Crisis - PS4, PS5
  • Siren - PS4, PS5
  • R-Type Dimensions EX - PS4

Etiketler: #PlayStation Plus

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