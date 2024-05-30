PlayStation Plus'ın haziran ayı ücretsiz oyunları belli oldu

Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:27

Güncelleme: 30.05.2024 - 12:27

PlayStation Plus'a her ay yeni ücretsiz oyunlar dahil oluyor. Bu ay ise toplamda 3 oyun ücretsiz olarak ekleniyor.

HAZİRAN AYINDA PLAYSTATION PLUS İÇİN ÜCRETSİZ SUNULAN OYUNLAR

Buna göre eklenen 3 oyunun toplam değeri 2 bin 600 TL oluyor. Açıklanan oyunlar 4 Haziran itibarıyla oyunseverlerin kütüphanesine eklenebiliyor.

Haziran ayında PlayStation Plus için ücretsiz sunulan oyunlar şunlar:

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake,

AEW: Fight Forever

Streets Of Rage 4

Daha önce ise mayıs ayında sunulan oyunlar şunlar olmuştu: