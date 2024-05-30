PlayStation Plus'ın haziran ayı ücretsiz oyunları belli oldu

Sony, PlayStation Plus hizmeti için her ay yeni ücretsiz oyunlar sunuyor. Toplam değeri 2 bin 600 TL'yi bulan oyunlar hangileri?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:27
PlayStation Plus'ın haziran ayı ücretsiz oyunları belli oldu
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PlayStation Plus'a her ay yeni ücretsiz oyunlar dahil oluyor. Bu ay ise toplamda 3 oyun ücretsiz olarak ekleniyor. 

HAZİRAN AYINDA PLAYSTATION PLUS İÇİN ÜCRETSİZ SUNULAN OYUNLAR

Buna göre eklenen 3 oyunun toplam değeri 2 bin 600 TL oluyor. Açıklanan oyunlar 4 Haziran itibarıyla oyunseverlerin kütüphanesine eklenebiliyor. 

Haziran ayında PlayStation Plus için ücretsiz sunulan oyunlar şunlar:

  • SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, 
  • AEW: Fight Forever 
  • Streets Of Rage 4

Daha önce ise mayıs ayında sunulan oyunlar şunlar olmuştu:

  • EA Sports FC 24 Standard Edition
  • Ghostrunner 2
  • Tunic ve Destiny 2: Lightfall 

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