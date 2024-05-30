PlayStation Plus'ın haziran ayı ücretsiz oyunları belli oldu
Sony, PlayStation Plus hizmeti için her ay yeni ücretsiz oyunlar sunuyor. Toplam değeri 2 bin 600 TL'yi bulan oyunlar hangileri?
PlayStation Plus'a her ay yeni ücretsiz oyunlar dahil oluyor. Bu ay ise toplamda 3 oyun ücretsiz olarak ekleniyor.
HAZİRAN AYINDA PLAYSTATION PLUS İÇİN ÜCRETSİZ SUNULAN OYUNLAR
Buna göre eklenen 3 oyunun toplam değeri 2 bin 600 TL oluyor. Açıklanan oyunlar 4 Haziran itibarıyla oyunseverlerin kütüphanesine eklenebiliyor.
Haziran ayında PlayStation Plus için ücretsiz sunulan oyunlar şunlar:
- SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake,
- AEW: Fight Forever
- Streets Of Rage 4
Daha önce ise mayıs ayında sunulan oyunlar şunlar olmuştu:
- EA Sports FC 24 Standard Edition
- Ghostrunner 2
- Tunic ve Destiny 2: Lightfall
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