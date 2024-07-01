PlayStation Plus ücretsiz oyunları açıklandı
PlayStation Plus abonelerine özel ücretsiz oyunlar veriliyor. İşte PlayStation Plus için eklenen ücretsiz oyunlar:
Sony, PlayStation Plus hizmeti için her ay yeni ücretsiz oyunlar sunuyor. 3 oyun ücretsiz olarak 2 Temmuz itibariyle kütüphaneye eklenebiliyor olacak.
TEMMUZ AYINDA PLAYSTATION PLUS İÇİN ÜCRETSİZ SUNULAN OYUNLAR
Buna göre eklenen 3 oyunun toplam değeri 3 bin 100 TL oluyor. Açıklanan oyunlar 2 Temmuz itibarıyla oyunseverlerin kütüphanesine eklenebiliyor.
2024 PlayStation Plus için ücretsiz gelen oyunlar Borderlands 3, NHL 24 ve Among Us olarak belirlendi.
Haziran ayında PlayStation Plus için ücretsiz sunulan oyunlar şunlardı:
SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake,
AEW: Fight Forever
Streets Of Rage 4
En Çok Okunan Haberler
-
- Hacda protokol bekleyen general
- Kalabalık sokağa döküldü, iş yerlerini ateşe verdi!
- Sinan Ateş davasında ilk duruşma sona erdi
- AKP Özel'e seslendi, CHP'den açıklama geldi
- 'Reisi vurduk seslerini duydum...'
- 'Boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem'
- Jude Bellingham'dan gol sevincinde skandal hareket!
- Site güvenlikçisi daire sahibini öldürdü!
- Kredi kartlarında yeni dönem başladı!
- Davaya katılmaları rahatsız etti