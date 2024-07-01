PlayStation Plus ücretsiz oyunları açıklandı

PlayStation Plus abonelerine özel ücretsiz oyunlar veriliyor. İşte PlayStation Plus için eklenen ücretsiz oyunlar:

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:24
PlayStation Plus ücretsiz oyunları açıklandı
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Sony, PlayStation Plus hizmeti için her ay yeni ücretsiz oyunlar sunuyor. 3 oyun ücretsiz olarak 2 Temmuz itibariyle kütüphaneye eklenebiliyor olacak. 

TEMMUZ AYINDA PLAYSTATION PLUS İÇİN ÜCRETSİZ SUNULAN OYUNLAR

Buna göre eklenen 3 oyunun toplam değeri 3 bin 100 TL oluyor. Açıklanan oyunlar 2 Temmuz itibarıyla oyunseverlerin kütüphanesine eklenebiliyor. 

2024 PlayStation Plus için ücretsiz gelen oyunlar Borderlands 3, NHL 24 ve Among Us olarak belirlendi.

Haziran ayında PlayStation Plus için ücretsiz sunulan oyunlar şunlardı:

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, 

AEW: Fight Forever 

Streets Of Rage 4


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