PlayStation Plus ücretsiz oyunları açıklandı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:24

Güncelleme: 01.07.2024 - 17:24

Sony, PlayStation Plus hizmeti için her ay yeni ücretsiz oyunlar sunuyor. 3 oyun ücretsiz olarak 2 Temmuz itibariyle kütüphaneye eklenebiliyor olacak.

TEMMUZ AYINDA PLAYSTATION PLUS İÇİN ÜCRETSİZ SUNULAN OYUNLAR

Buna göre eklenen 3 oyunun toplam değeri 3 bin 100 TL oluyor. Açıklanan oyunlar 2 Temmuz itibarıyla oyunseverlerin kütüphanesine eklenebiliyor.

2024 PlayStation Plus için ücretsiz gelen oyunlar Borderlands 3, NHL 24 ve Among Us olarak belirlendi.

Haziran ayında PlayStation Plus için ücretsiz sunulan oyunlar şunlardı:

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake,

AEW: Fight Forever

Streets Of Rage 4