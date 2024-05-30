PS5 pro ne zaman çıkacak? Playstation 5 pro çıkış tarihi belli oldu mu?

Sony'nin PlayStation 4'ü 15 Kasım 2013'te piyasaya sürmesinin ardından PlayStation 4 Pro sürümü, tam 3 yıl sonra piyasaya çıkmıştı. PlayStation 5'in ise 12 Kasım 2020'de piyasaya sürülmesi, yeni sürümün yakın zamanda çıkacağına yönelik iddiaları güçlendirmişti. Peki, PS5 pro ne zaman çıkacak? Playstation 5 pro çıkış tarihi belli oldu mu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 13:54
PS5 pro ne zaman çıkacak? Playstation 5 pro çıkış tarihi belli oldu mu?
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PS5 Pro çıkış tarihi ve özellikleri oyunseverler tarafından merak ediliyor. Peki, PS5 pro ne zaman çıkacak? Playstation 5 pro çıkış tarihi belli oldu mu?

PS5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

PS5 Pro'nun yakın zamanda çıkacağına dair herhangi bir emare bulunmuyor. Çıkışın gerçekleşmesi halinde ise duyurunun 2024 yaz aylarında yapılması öngörülüyor.

PS5 Pro'nun, gelişmiş grafik desteği ve 8K desteği sunan yükseltilmiş bir Ryzen APU'ya sahip olabileceği söyleniyor.

PS5 Pro'nun GTA 6'nın grafiklerine yüzde 100 uyumluluk gösterebilecek bir donanımla çıkması da beklentiler arasında yer alıyor.


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