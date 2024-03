Sea of Thieves PS5 için ön siparişe açıldı! Zirveye çıktı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 12:08

Güncelleme: 11.03.2024 - 12:08

Xbox'ın özel oyunlarının en azından bazılarının PlayStation 5'e geleceğinin duyurulması oyun dünyasında heyecan yaratmıştı. Bunun akabinde PS5'e gelecek bazı oyunlar duyurulmaya ve isimleri de açıklanmaya başlanmıştı. Bunlardan biri olan Xbox özel oyunu olan Sea of Thieves ise kısa bir süre önce ön sipariş başladı. Oyun ön sipariş listelerinde ilk sıraya oturmayı başardı.

XBOX ÖZEL OYUNLARI PS5'E GELİYOR

Sea of Thieves, Xbox cihazların yanı sıra PC'de de oynanabiliyor. PS5 için de geri sayımı başlatıldı ve PS Store'da sunuldu. Oyun ABD PlayStation Store'da en çok satan ön sipariş oyunu olmayı başarmasıyla da gündeme taşındı. Bu başarıyı Fransa ve Almanya gibi pazarlarda da sürdürdü.

Ön sipariş listesinde MLB The Show 24, Dragon's Dogma 2 ve Elden Ring: Shadow of the Erdtree gibi popüler oyunlar de yer alıyor.

Xbox oyunu 30 Nisan'da PS5 için çıkıyor. Ön sipariş fiyatı ise 999 TL.