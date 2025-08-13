Yeni araştırma: Tercih ettiğiniz pizza karakterinizi gösteriyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.08.2025 20:10:00
Yeni bir araştırma, yediğiniz pizzanın karakteriniz hakkında önemli ipuçları verdiğini söylüyor. Bu yüzden restoranda ne sipariş ettiğinize dikkat etmenizde yarar var.

Chicago'daki Koku - Tat Tedavi ve Araştırma Vakfı'nın yöneticisi Dr. Alan Hirsch, yiyecek tercihlerinin kişilik tipi hakkında çok şey ortaya koyduğunu, özellikle pizza seçiminin karakteri ele verdiğini iddia ediyor. Dolayısıyla, sosyal bir ortamda, örneğin bir buluşmada, karşımızdaki kişiyi pizza malzemelerine göre değerlendirmemiz mümkün olabilir. Dr. Hirsch'e göre insanlar çoğu zaman pizza siparişinde defalarca aynı pizzayı seçiyor. Bu da pizzanın besin değerine göre değil, kişinin karakterine göre belirleniyor.

Chip'in aktardığına göre Dr. Hirsch'in deneyleri, pizza yeme alışkanlıklarını ve tercih ettikleri malzemeleri not ederek kişilik testlerini tamamlayan 1.000 Amerikalı yetişkin üzerinde yapıldı. Pizzada geleneksel tek et türünü (örneğin pepperoni veya jambon) tercih edenlerin genellikle sinirli, tartışmacı, başkalarına karşı kin besleyen ve işleri erteleme eğiliminde oldukları görüldü.

Bu arada, birçok farklı et seçeneğini tercih edenlerin dikkatin merkezinde olmayı seven, dramatik, baştan çıkarıcı dışa dönük kişiler olarak tespit edildi. Öte yandan, pizzada sebzeyi tercih edenler empatik, rahat, anlayışlı ve uyumlu kişilerken, bu da onları 'evrensel romantikler' ve ideal ebeveynler yapabiliyor. Jalapeño biberi gibi acı seçeneklere düşkün olan müşteriler, bu tür yiyeceklerle birlikte gelen adrenalin patlamasını seven 'risk alıcılar' olma eğiliminde...

Tavuk ve deniz ürünleri gibi bol miktarda besleyici protein tüketen kişiler genellikle daha sosyal veya dışa dönük. Ancak ananas ve soğan gibi geleneksel olmayan içerikler sipariş edenler genellikle saldırgan ve başarı odaklı oluyorlar ve düşük zekaya da tahammül edemiyorlar.

ZEYTİNLİ TERCİH EDENLER DE FARKLI

Ve ister yeşil ister siyah olsun zeytini tercih edenler, başkalarının ya hayran kaldığı ya da kesinlikle tahammül edemediği bir 'Marmite kişiliğine' sahip olabiliyorlar.

"Marmite Kişilik" nedir? Bu kavram ismini, İngiltere'de çok keskin bir tadı olan ve insanların ya sevdiği, ya nefret ettiği Marmite adlı sürülebilir gıda ürününden alıyor. Bu ürünün reklam sloganı da "Love it or hate it" (“Ya seversin ya nefret edersin”) şeklinde.

Dolayısıyla “Marmite kişilik” denilen biri, insanlarda genelde uç noktalarda tepkiler uyandırıyor. Kimileri onu çok çekici, ilginç veya eğlenceli bulurken, kimileri ise tahammül edilemez buluyor. Fikirleri ve davranışları kutuplaştırıcıyken, karakteri güçlü, net ve ayırt edicidir. Sosyal ortamda dikkat çeker, ancak herkese hitap etmez.

