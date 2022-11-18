Qualcomm S5 Gen 2 tanıtıldı! Kablosuz ses deneyimi artacak

18 Kasım 2022 Cuma, 09:04

Halen devam eden etkinliğinde yeni yongalarını tanıtan şirketin bu yılın başında duyurduğu Qualcomm S3 ve Qualcomm S5 modellerinin üstünde konumlandırılıyor. Bugüne kadarki en gelişmiş kablosuz ses deneyimini sunmayı vadeden bu yeni işlemciler, Snapdragon Sound’a dinamik kafa takibi özellikli uzamsal ses, geliştirilmiş kayıpsız müzik akışı özelliklerine de sahip.

UYARLANABİLİR AKTİF GÜRÜLTÜ ENGELLEYİCİ ÖZELLİĞİ DESTEKLİYOR

Qualcomm öte yandan düşük gecikmeli oyun deneyimi için telefon ile kulaklıklar arasında 48 ms gecikme dahil olmak üzere bir dizi yeni premium özellik sunacağını aktardı. Uyarlanabilir Aktif Gürültü Engelleyici özelliği destekleyecek yeni işlemciler, bu desteği sağlamasıyla dikkat çekiyor.