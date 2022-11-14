Meta yeni akıllı saat ve diğer cihazlarının fişini çekti

14 Kasım 2022 Pazartesi, 11:36

Meta bir süre önce yaklaşık 11 bin çalışanını işten çıkartmasıyla gündem oldu. Küçülmeye giden ve zarar ettiği için çalışan sayısını azaltmaya kara veren şirket, aynı zamanda tanıtmayı planladığı cihazların da fişini çekti. The Verge'ün Reuters'a dayandırdığı haberinde şirketin hem Portal'ı hem de akıllı saatlerini piyasaya sürmekten vazgeçtiği aktarıldı.

META'DA İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Meta, yalnızca Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi mobil uygulamaların çatı şirketi değil, önemli donanım ve giyilebilir teknoloji üreten bir şirket. Haliyle diğer çalışmaları da teknoloji camiası tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haziran ayında Portal cihazlarını üretmeyi durduracağı ortaya çıkan şirketin geliştirme aşamasında olan akıllı saatleri için de aynı kararı verdiği belli oldu.

Geçenlerde ortaya çıktığı kadarıyla bu saatlerin ekranında kamera yer alacaktı ve mobil bağlantı desteği de sunulacaktı. Yuvarlak yapıda olacağı sızdırılan saatin, yerleşik kamera sayesinde görüntülü konuşma yapmaya imkan sunması bekleniyordu.

Şirket yalnızca Quest serisi artırılmış gerçeklik başlıklarını geliştirmeye ve tanıtmaya devam edecek. Bunun da zaten Meta'nın Metaverse odağında verdiği kararlardan kaynaklandığı biliniyor.