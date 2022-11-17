Huawei'den içinde kablosuz kulaklık olan akıllı saat yolda

17 Kasım 2022 Perşembe, 19:11

Teknolojide artık farklı tasarımlar ve yenilikler bekleniyor. Birçok telefon ve giyilebilir teknoloji üreten şirket birbirine benzer cihazlar piyasaya sürüyor.

Huawei de bu noktada farklılaşmak adına geliştirdiği akıllı saatinin içine kablosuz bir kulaklık yerleştirmiş. Huawei Watch Buds adı verilen bu cihazın tasarımı ortaya çıktı.

HUAWEI WATCH BUDS İLGİNÇ BİR TASARIMA SAHİP

Cihaz ilk kez bu yılın nisan ayında resmi marka kaydının yapılmasıyla ortaya çıkmıştı. Saat ilk bakışta standart bir akıllı saat gibi görünse de yuvarlak ekranı yukarıya doğru açılıyor ve içinden kablosuz bir kulaklık çıkıyor.

Bu kulaklık cihazla eşleşerek saatin içine yüklenen müzikleri dinlemeye olarak sağlayacak.