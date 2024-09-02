Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3'ü tanıttı! Yapay zeka ön planda

Orta segmentlerdeki cihazlarda yapay zeka performansını artıracak Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, sessiz sedasız tanıtıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 17:30
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3'ü tanıttı! Yapay zeka ön planda
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Akıllı telefonlarda perforsmansın ana kaynağı olan çipler artık yapay zeka destekli olmasıyla dikkat çekiyor. Qualcomm da yeni Snapdragon 6 Gen 3'ü yapay zeka performansını destekleyecek yapıda geliştirdi.

SNAPDRAGON 6 GEN 3 TANITILDI 

Orta segment telefonlardaki AI performansını geliştirmeye odaklanan Qulcomm, aramalar sırasında aktivite takibi ve gürültü engelleme gibi özellikleri çipe ekledi. 

Snapdragon 6 Gen 3, Snapdragon 7s Gen 2'nin temel mimarisiyle eşleşen dört 2,4 GHz Cortex-A78 çekirdeği ve dört 1,8 GHz Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan sekiz çekirdekli bir CPU ile geliyor. Verimlilik tarafında ise geride kalıyor.

Öte yandan Snapdragon 6 Gen 3, 120 Hz yenileme hızında Full HD+ çözünürlüğe kadar ekranları destekliyor.


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