Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3'ü tanıttı! Yapay zeka ön planda
Orta segmentlerdeki cihazlarda yapay zeka performansını artıracak Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, sessiz sedasız tanıtıldı.
Akıllı telefonlarda perforsmansın ana kaynağı olan çipler artık yapay zeka destekli olmasıyla dikkat çekiyor. Qualcomm da yeni Snapdragon 6 Gen 3'ü yapay zeka performansını destekleyecek yapıda geliştirdi.
SNAPDRAGON 6 GEN 3 TANITILDI
Orta segment telefonlardaki AI performansını geliştirmeye odaklanan Qulcomm, aramalar sırasında aktivite takibi ve gürültü engelleme gibi özellikleri çipe ekledi.
Snapdragon 6 Gen 3, Snapdragon 7s Gen 2'nin temel mimarisiyle eşleşen dört 2,4 GHz Cortex-A78 çekirdeği ve dört 1,8 GHz Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan sekiz çekirdekli bir CPU ile geliyor. Verimlilik tarafında ise geride kalıyor.
Öte yandan Snapdragon 6 Gen 3, 120 Hz yenileme hızında Full HD+ çözünürlüğe kadar ekranları destekliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ahu Tuğba, ABD’deki evinde ölü bulundu
- Uzman çavuşları ‘kiralayıp’ darbettirdi!
- Zapsu: Ya Mehmet Şimşek ya faşizm
- MSB'den 'teğmenlere idari soruşturma' iddiasına yanıt
- Ece Üner, Narin'in köyündeki bir ayrıntıya dikkat çekti
- Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme
- ABD'li dev banka 'Türkiye' tahminini değiştirdi
- İstanbul’un ortasında Yargıtay savcısına saldırdılar!
- Şanlıurfa Belediye Başkanı partisinden istifa etti
- Cezaevinden çıkınca yine dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı