Reddit protestosu büyüyor: Kullanıcı etkinliği düştü!

Yayınlanma: 29.06.2023 - 11:32

Güncelleme: 29.06.2023 - 11:32

Reddit topluluk moderatörleri bu ayın başlarında bir protesto başlattı. Platformun kullanıcı verilerini ücret karşılığında vermesi yönündeki kararı sonrasında başlatılan protesto birçok kişi tarafından destek buldu

TechCrunch’ın haberine göre, kullanıcıların geri adım atmaması ve halk arasında "internetin ön sayfası" olarak bilinen platformu görmezden gelmeye başlamasıyla bu kararın etkisi görülmeye başlandı. 12 Haziran'da başlayan protesto neredeyse platformun tamamına yayılarak binlerce destekçi buldu. Protestocular topluluklarını özel ve kısıtlı hale getirerek muhalefetlerini gösterdiler.

Reddit'in kısa süreliğine kapanmasına neden olan bu "karartma" hareketi, web trafiği analiz firması Similarweb tarafından paylaşılan verilere göre, 12-13 Haziran tarihleri arasında günlük trafiği yaklaşık yüzde 7, insanların Reddit web sitesinde geçirdikleri süreyi ise yüzde 16'ya yakın oranda düşürdü.

İsrail merkezli şirket TechCrunch'a yaptığı açıklamada Reddit web sitesinde geçirilen sürenin protestonun ilk iki gününde yaklaşık 7,16 dakikaya düştüğünü, bu sürenin önceki günlerde ortalama 8,40 dakika olduğunu belirtti. Platformun web trafiği de önceki günlerde ortalama 56 milyon iken 13 Haziran'da yaklaşık 52 milyona geriledi.