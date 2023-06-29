Reddit protestosu büyüyor: Kullanıcı etkinliği düştü!
Reddit'in kullanıcı bilgilerini yapay zeka ve algoritma gelişimi için ücretli olarak satma kararı kullanıcılar tarafından tepki ile karşılanmıştı. Bu tepkiler Reddit'in kullanım oranına büyük darbe vurdu. Reddit'te kullanıcıların geçirdikleri süre yüzde 16'ya yakın düştü.
Reddit topluluk moderatörleri bu ayın başlarında bir
protesto başlattı. Platformun kullanıcı verilerini ücret karşılığında vermesi
yönündeki kararı sonrasında başlatılan protesto birçok kişi tarafından destek
buldu
TechCrunch’ın haberine göre, kullanıcıların geri adım atmaması
ve halk arasında "internetin ön sayfası" olarak bilinen platformu
görmezden gelmeye başlamasıyla bu kararın etkisi görülmeye başlandı. 12
Haziran'da başlayan protesto neredeyse platformun tamamına yayılarak binlerce
destekçi buldu. Protestocular topluluklarını özel ve kısıtlı hale getirerek
muhalefetlerini gösterdiler.
Reddit'in kısa süreliğine kapanmasına neden olan bu
"karartma" hareketi, web trafiği analiz firması Similarweb tarafından
paylaşılan verilere göre, 12-13 Haziran tarihleri arasında günlük trafiği
yaklaşık yüzde 7, insanların Reddit web sitesinde geçirdikleri süreyi ise yüzde 16'ya
yakın oranda düşürdü.
İsrail merkezli şirket TechCrunch'a yaptığı açıklamada
Reddit web sitesinde geçirilen sürenin protestonun ilk iki gününde yaklaşık
7,16 dakikaya düştüğünü, bu sürenin önceki günlerde ortalama 8,40 dakika
olduğunu belirtti. Platformun web trafiği de önceki günlerde ortalama 56 milyon
iken 13 Haziran'da yaklaşık 52 milyona geriledi.
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