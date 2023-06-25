WhatsApp kullanıcı deneyimi adına yeni bir özellik geliştiriyor

Yayınlanma: 25.06.2023 - 14:22

Güncelleme: 25.06.2023 - 14:22

Yeni özellik bir süredir konuşuluyordu. Gelmesi beklenen özellik herhangi bir sohbet içinde öne çıkarılması istenen mesajın yukarıda gözükmesini sağlıyor. Beta sürümünde görülen özellik, 'bir süre kalsın' diye de ayarlanabiliyor. Bu kapsamda 24 saat, 7 gün ve 30 gün sunuluyor.

WHATSAPP'A YENİ ÖZELLİK YOLDA

WhatsApp sohbetler ve gruplar içinde mesajları üst kısımda sabitlemeyi denerken aynı zamanda kısa bir süre önce bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize almayı sağlayan bir özelliği sunmuştu.