WhatsApp Bussiness kullanıcı sayısı 200 milyona ulaştı!

Yayınlanma: 27.06.2023 - 15:22

Güncelleme: 27.06.2023 - 15:22

Meta, bugün yaptığı duyuruyla 2020 yılında 50 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısını 200 milyona çıkaran WhatsApp Business uygulamasının özelliklerini genişlettiğini açıkladı.

Şirket, "verimlilik yılı" hedefleri doğrultusunda WhatsApp Business kullanıcılarına daha kolay reklam oluşturma ve kişiselleştirilmiş mesaj hizmetleri sunmayı amaçlıyor.

Bugünden itibaren WhatsApp Business kullanıcıları, Facebook hesabı olmadan "WhatsApp'a tıkla" reklamları oluşturabilecek. Şirket, satıcıların doğrudan uygulama içinde Facebook ve Instagram için reklam oluşturabileceğini, satın alabileceğini ve yayınlayabileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir kazanç çağrısında Zuckerberg, "WhatsApp'a tıklama" reklamlarının yıllık yüzde 80 büyüme kaydederek 1.5 milyar dolarlık yıllık geliri aştığını ifade etmişti. Bunun yanı sıra, WhatsApp Business kullanıcılarına kişiselleştirilmiş mesaj gönderme sürecini otomatikleştirme imkanı sağlayan yeni bir ücretli özellik de ekleniyor.

Şirket, bu özelliği yakın zamanda test etmeye başlayacağını belirtirken, fiyatlandırma ayrıntıları hakkında henüz bilgi verilmedi.

Paylaşılan ekran görüntüleri, işletmelerin farklı müşteri listelerine özelleştirilmiş mesajlar gönderebileceğini gösteriyor. Örneğin, bir satıcı yeni müşterilere indirim kodu ile birlikte satın alma butonu içeren mesajlar gönderebilecek.