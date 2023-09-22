Redmi Note 13 ve Note 13 Pro tanıtıldı: Özellikleri neler?

Yayınlanma: 22.09.2023 - 11:59

Güncelleme: 22.09.2023 - 13:17

Bugün erken saatlerde Xiaomi'nin alt markası Redmi, yeni Redmi Note 13 serisini resmi olarak tanıttı. Bu seri, Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro ve en üst seviye Redmi Note 13 Pro+ modellerini içeriyor.

REDMİ NOTE 13'ÜN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI NEDİR?

Redmi Note 13, 6,67 inç boyutunda, 1080x2400 çözünürlüklü, 120 Hz AMOLED ekrana sahip. Bu ekran 1000 nit parlaklık, 2.160 mAh örnekleme hızı ve 1.920 Hz PWM karartma özelliği sunuyor. MediaTek'in Dimensity 6080 işlemcisi tarafından desteklenen bu telefon, farklı RAM ve depolama seçenekleri sunuyor: 6/128GB, 8/128GB, 8/256GB ve 12/256GB. RAM LPDDR4X ve depolama alanı UFS 2.2 ile donatılmış.

Redmi Note 13'un ana arka kamerası 100 MP çözünürlüğe sahip. Ayrıca, 2 MP derinlik sensörü ve ön tarafta 16 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor. Telefon, 33W kablolu şarj desteği ile 5 bin mAh bataryaya sahip. Boyutları 161,11 x 74,95 x 7,6 mm ve ağırlığı 173,5 gram.

Redmi Note 13, Yıldız Kumu, Gece Yarısı Karası ve Zaman Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Başlangıç fiyatı yaklaşık 150 dolar (mevcut döviz kuruyla 2 bin 851 TL) olarak açıklandı.

REDMİ NOTE 13 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI NEDİR?

Redmi Note 13 Pro ise Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi tarafından güçlendiriliyor ve 8/12/16GB RAM ile 128/256/512GB depolama seçenekleri sunuyor. 6,67 inç boyutundaki ekranı 2.160 Hz örnekleme hızı ve 1.920 Hz PWM karartma özelliğine sahip. Parmak izi sensörü ekran altına yerleştirilmiş.

Redmi Note 13 Pro'nun ana kamerası 200 MP çözünürlüğünde ve Samsung'un ISOCELL HP3 sensörünü kullanıyor. Ayrıca, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 16 MP ön kamera bulunuyor. Telefon, 67W kablolu hızlı şarj destekli 5.100 mAh bataryaya sahip.

Bu modelin dört farklı renk seçeneği bulunuyor: Midnight Dark, Time Blue, Shallow Dream ve Star Sand White. Redmi Note 13 Pro'nun başlangıç fiyatı yaklaşık 192 dolar (mevcut döviz kuruyla 5 bin 213 TL) olarak açıklandı.

Her iki telefon da Android 14 tabanlı MIUI 13 işletim sistemi ile çalışıyor. Bu yeni modellerin uluslararası piyasalara ne zaman geleceği veya ne gibi değişikliklerle sunulacağı henüz belli değil.