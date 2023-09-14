Samsung, Xiaomi, Nokia iPhone 15'i tiye aldılar

Apple'ın yeni tanıttığı iPhone 15, Android akıllı telefon üreticileri arasında dalga konusu oldu. Samsung, Xiaomi gibi birçok firma iPhone 15'i Twitter üzerinden paylaştıkları gönderiler ile tiye aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 11:10
Samsung, Xiaomi, Nokia iPhone 15'i tiye aldılar
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ABD'li teknoloji devi Apple 12 Eylül tarihinde Wonderlust adlı bir etkinlik düzenledi. Firma etkinlikte yeni akıllı telefon serisi olan iPhone 15'leri tanıttı. iPhone 15'lerin en dikkat çekici özelliği ise Lightning portundan USB-C'ye geçiş oldu. Ancak bu yenilik Android akıllı telefon üreticileri Samsung, Xiaomi, OnePlus ve Nokia tarafından tiye alındı. 

Samsung, Apple'ın CEO'su Tim Cook'un "Bir şey daha" demesini ve sonra bu özelliği tanıtması gerektiğini Twitter hesabından paylaştı. Bu kelime genelde Apple'ın devrimsel bir özellik tanıtacağı zaman Tim Cook tarafından söyleniyor. 

OnePlus, kendi amiral gemilerinin 8 yıl önce USB-C konektörüne sahip olduğunu hatırlattı, böylece Apple'ın bu konuda geç kaldığını ima etti.

Xiaomi ise 48 MP kameralı ilk bütçe dostu cihazının, Redmi Note 15 olduğunu hatırlattı ve kamera çözünürlüğünün her şey olmadığını ve çoğu zaman çekim kalitesini yansıtmadığını vurguladı.

Nokia ise iPhone 15'i, pembe renkli, USB-C'li, 50MP kameralı, 6GB RAM'li ve beş kat daha uygun fiyatlı olan Nokia G42 5G ile karşılaştırarak en ayrıntılı yanıtı verdi.

APPLE'I NEDEN TİYE ALIYORLAR?

Android akıllı telefon üreticileri yıllar önce USB-C'ye geçiş yaptığı için Apple ile dalga geçiyorlar.


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