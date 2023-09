Samsung, Xiaomi, Nokia iPhone 15'i tiye aldılar

ABD'li teknoloji devi Apple 12 Eylül tarihinde Wonderlust adlı bir etkinlik düzenledi. Firma etkinlikte yeni akıllı telefon serisi olan iPhone 15'leri tanıttı. iPhone 15'lerin en dikkat çekici özelliği ise Lightning portundan USB-C'ye geçiş oldu. Ancak bu yenilik Android akıllı telefon üreticileri Samsung, Xiaomi, OnePlus ve Nokia tarafından tiye alındı.

Samsung, Apple'ın CEO'su Tim Cook'un "Bir şey daha" demesini ve sonra bu özelliği tanıtması gerektiğini Twitter hesabından paylaştı. Bu kelime genelde Apple'ın devrimsel bir özellik tanıtacağı zaman Tim Cook tarafından söyleniyor.

This one REALLY could have used “one more thing”

OnePlus, kendi amiral gemilerinin 8 yıl önce USB-C konektörüne sahip olduğunu hatırlattı, böylece Apple'ın bu konuda geç kaldığını ima etti.

Xiaomi ise 48 MP kameralı ilk bütçe dostu cihazının, Redmi Note 15 olduğunu hatırlattı ve kamera çözünürlüğünün her şey olmadığını ve çoğu zaman çekim kalitesini yansıtmadığını vurguladı.

Nokia ise iPhone 15'i, pembe renkli, USB-C'li, 50MP kameralı, 6GB RAM'li ve beş kat daha uygun fiyatlı olan Nokia G42 5G ile karşılaştırarak en ayrıntılı yanıtı verdi.

- Pink? Yes

- USB-C? Obviously

- 6GB RAM? Of course!

- 48MP camera? Better - 50MP!

- All-day battery? Meh - how about a whopping 3-Day battery life?!

- £749? Woah... What?

Discover #NokiaG42 5G #SoPink - JUST £179 and available now: https://t.co/7mQqvCt3xt pic.twitter.com/4Ggt4e8mqq