Finalndiya'nın 3 büyük operatörden yeni karar: Xiaomi'ye satış ambargosu

Yayınlanma: 21.09.2023 - 12:08

Güncelleme: 21.09.2023 - 12:09

Finlandiya'da bulunan üç büyük operatör olan Telia, DNA ve Elisa, Xiaomi'nin Rusya'daki varlığına tepki olarak Çinli şirketin ürünlerinin satışını askıya aldı. Ukrayna'da yaşanan savaşın başlamasının ardından bu karar alındı. Bu operatörler, Xiaomi ürünlerinin satışını sadece stoklarında bulunanlarla sınırlayacaklar.

Perakendeciler Gigantti ve Verkkokauppa ise AB'nin Xiaomi'yi yasaklamadığı sürece ürün satışlarına devam edeceklerini açıkladılar. Ancak, Finlandiya'da Xiaomi'ye yönelik olumsuzluklar devam ediyor.

Xiaomi, Rusya'daki faaliyetleri nedeniyle bu yılın başlarında Ukrayna'da "uluslararası savaş sponsoru" ilan edilmişti. Bu durum, Finlandiya'da Xiaomi ürünlerine yönelik bir tepki yaratmış gibi görünüyor.

DNA operatörü artık Xiaomi telefonlarını sergilemiyor ve şirket, stokları tükenince bu ürünleri yenilemeyi düşünmüyor. Elisa operatörü ise Xiaomi ürün yelpazesini daraltacak.