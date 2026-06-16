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Reklamların girmediği hiçbir yer kalmadı: EA reklamları oyuna dahil edecek

Reklamların girmediği hiçbir yer kalmadı: EA reklamları oyuna dahil edecek

16.06.2026 18:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Reklamların girmediği hiçbir yer kalmadı: EA reklamları oyuna dahil edecek

Oyun dünyasının bilinen ve çok kazanan isimlerinden olan Electronic Arts, yeni bir reklam stratejisi duyurdu.
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Sims, Battlefield, EA SPORTS FC gibi milyonlarca oyunsevere ulaşan oyunlara imza atan Electronic Arts, yeni bir duyuru yaptı. Gelirlerini diğer şirketler gibi artırmak isteyen EA, oyunların içine reklamları dahil edecek. Bunu ise oyunları bölmeden ve hatta oyun deneyimini zenginleştirerek yapacağını iddia ediyor. 

Şirket, konsol, PC ve mobil tarafta aylık 120 milyondan fazla aktif oyuncuya sahip.

EA da bu milyonlarca oyuncuyu reklamverenlerle buluşturmak istiyor. Ayrıca EA SPORTS Partner Programını da duyuran şirket, markaların oyun içinde kampanya vermelerine ve canlı deneyimler sunmasına olanak tanıyan bir iş birliği planlıyor.

Reklamlar oyunların içine nasıl dahil edilecek? Şu anda kesin bir şey yok ancak markaların stadyum tabelalarından özel oyun içi içeriklere kadar dinamik, gerçek zamanlı yerleştirmeler aracılığıyla kendilerini doğrudan oyunların içine entegre edebilecekleri belirtiliyor.

İlgili Konular: #reklam #Video oyunu #Electronic Arts

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