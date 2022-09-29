Reklamsız Instagram uygulaması App Store'dan kaldırıldı!

29 Eylül 2022 Perşembe, 22:11

En popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, her geçen gün yeni güncellemelerle kullanıcı karşısına çıkıyor. Sunduğu güncellemeler ise kimi zaman kullanıcılardan olumsuz dönüşler alıyor. Bunlardan biri de artan reklamlar oluyor. Şirket ise bunun için reklamsız Instagram uygulaması sundu. Ancak bu uygulama, Apple’ın App Store‘undan kaldırıldı. İşte nedeni!

REKLAMSIZ INSTAGRAM APP STORE’DAN KALDIRDI

Sosyal medya platformu Instagram, ücretsiz bir uygulama olması bakımından reklamlar üzerinden gelir elde ediyor. Ancak son zamanlarda artan reklamlar, kullanıcıları fazlasıyla rahatsız etmeye başladı. Durumu değiştirmek için ise şirket, ‘The OG App’ adlı reklamsız Instagram uygulaması getirdi.

Shiftdelete.net'in haberine göre tüm bunlarla birlikte The OG App, etkinliğinden bir gün sonra App Store’dan kalktı. İddialar ise Apple’ın uygulamayı Meta’nın isteği üzerine çektiğini gösteriyor. Bu durum henüz kesin olmasa da Meta, yeni hizmete karşı bir ‘yürütme eylemi‘ gerçekleştirdiğini doğruladı.

Bir Meta sözcüsü ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında, “Bu uygulama politikalarımızı ihlal ediyor ve tüm uygun yaptırım eylemlerini yapıyoruz.” dedi. Ayrıca sözcü, yaptırım eylemlerinin ne olduğuyla ilgili bir ayrıntı vermedi. Bunun yerine Meta’nın klon sitelerini yasaklayan politikaların özetinin yer aldığı bir blog gönderisine dikkat çekti.

The OG App’in attığı bir Tweet’e göre, uygulamanın tüm geliştiricileri Instagram ve Facebook’tan kalıcı olarak yasaklandı. Uygulamanın kurucusu Hardik Patil ise konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı. “Kullanıcılar ne tükettiklerini kontrol etme hakkını hak ediyor ve OGG bu hakkı savunmaya ve savaşmaya devam edecek.”

Bu uygulama Instagram’ın mobil tarayıcı sürümünü reklamsız bir şekilde sunuyor. Uygulama asıl olarak Twitter, Instagram, Snapchat ve Reddit gibi platformları tek bir çatı altında birleştirmek için oluşturuldu. Ancak şimdilik yalnızca Instagram’ı destekliyor. Ayrıca uygulamanın bir yıldan fazla süredir geliştirilmekte olduğu ortaya çıktı. Bununla birlikte uygulamanın en önemli amacının reklamsız ‘daha temiz’ bir sürüm sağlamak olduğu bildiriliyor.