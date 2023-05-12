Resident Evil gibi VR oyunlarında kokuyu hissetmek mümkün olacak

Yayınlanma: 12.05.2023 - 12:47

Güncelleme: 12.05.2023 - 12:51

Sanal ve artırılmış gerçeklik odağında VR cihazları geliştiriliyor. Özellikle oyun ve spor deneyimi konusunda önemli ilerlemeler kaydedilse de yeni geliştirilen bir cihaz, VR'a gerçekçi kokular eklemeyi hedefliyor.

Bu yeni maske formundaki giyilebilir cihaz sanal gerçekliği daha iyi hissetmeyi vadediyor.

VR ARTIRILMIŞ BİR DENEYİM SUNABİLİR

Aktarıldığı kadarıyla ananas ve krep gibi spesifik kokular bu cihaz sayesinde kullanıcının kokuları hissetmesine olarak sağlıyor. Hem de VR başlığı takılıyken. Konu hakkında farklı cihazlar kullanılıyor olsa da Beihang ve Hong Kong Şehir Üniversitesinden bilim insanları yakın zaman önce Nature'da yayınlanan bir makalede söz konusu teknoloji aktardılar.

Mevcut VR teknolojisine koku entegre etme yöntemlerini detaylandıran bu çalışmada, iki cihazdan biri burnunuzun hemen altına takılmak üzere tasarlanmış. İkinci cihaz ise yüzü rahatsız etmeyen yumuşak yapıda bir maske gibi yüzün alt kısmına takılıyor..

Ancak her iki cihaz da temelde aynı şeye hizmet ediyor: VR takılıyken herhangi bir şeyin kokusunu almak.

Sıcaklık algılayan bir ısıtma ekipmanı yer alıyor ve içindeki mumsu yapıyı eriterek kullanıcıya koku sağlıyor. Koku alma süresi sona erdiğinde ısı eski haline geliyor ve kişi artık o kokuyu almıyor.

Konu hakkında çalışmalar yapan ve Chicago Üniversitesinde doktora adayı olan Jas Brooks gelişmeyi, "heyecan verici" buluyor.

Çalışmayı 11 gönüllü ile gerçekleştiren araştırmacılar, biberiyeden, ananasa, ananastan krepe kadar toplamda 30 kokunun yüzde 93 oranında başarıyla tespit edilebildiğini ortaya koydular.

Bu gelişme özellikle VR tarafında çok popüler olan Resident Evil gibi oyunların, korkunç ve gerilim dolu dünyasını çok daha iyi yansıtmayı sağlayabilir. Çünkü koku eklemesi VR deneyimini çok daha iyi bir noktaya çıkartabilir.

Öte yandan Scientific American tarafından da aktarıldığı gibi bilişsel gerileme yaşayan hastalarda hafızanın geri kazanılmasını sağlayabilir. Çünkü kokunun önemli bazı hatıraları geri getirebildiğine yönelik çalışmalar bulunuyor.

Söz konusu teknolojinin Kovid ile daha da belirgin hale gelen koku kaybı sorununa da çözüm sunabileceği söyleniyor.