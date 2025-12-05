Resident Evil Requiem için yeni ayrıntılar gelecek

Resident Evil serisine 27 Şubat'ta eklenecek olan Requiem için 11 Aralık'ta düzenlenecek The Game Awards etkinliğinde bir kesit gösterilecek. Oyunun ilk fragmanı da düzenlenen oyun etkinliğinde gösterilmişti.

Oyun, Resident Evil dinamiklerine sahip olacak ve Racoon City'e geri dönüşü içerecek. Gerçekleşen bir dizi gizemli ölümün araştırılmasına odaklanan oyun, oldukça karanlık bir evren sunacak.

Horror always survives...



Tune in for a terrifying new look at Resident Evil Requiem during #TheGameAwards



Streaming next Thursday, December 11 at 4:30pm PT / 7:30p ET / 12:30a GMT.



Set a Reminder: https://t.co/43LGUPoqKq pic.twitter.com/BqpTOGvkNe — The Game Awards (@thegameawards) December 5, 2025

Resident Evil Requiem, The Game Awards 2025'te En Çok Beklenen Oyun kategorisinde yer alıyor. Bu kategoride yer alan diğer adaylar; GTA 6, The Witcher 4, 007 First Light ve Marvel's Wolverine oluyor.

The Game Awards tarafından yapılan yeni bir duyuruda Resident Evil Requiem için yeni bir kesit sunulacağı aktarıldı. Oyunla ilgili Capcom'dan henüz bir açıklama yok ancak 11 Aralık'ta oyunla ilgi yeni ayrıntılar paylaşılması bekleniyor.