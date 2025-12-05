Resident Evil Requiem için yeni ayrıntılar gelecek

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.12.2025 20:14:00
Resident Evil Requiem için 11 Aralık'ta yeni görüntüler paylaşılacak.

Resident Evil serisine 27 Şubat'ta eklenecek olan Requiem için 11 Aralık'ta düzenlenecek The Game Awards etkinliğinde bir kesit gösterilecek. Oyunun ilk fragmanı da düzenlenen oyun etkinliğinde gösterilmişti. 

Oyun, Resident Evil dinamiklerine sahip olacak ve Racoon City'e geri dönüşü içerecek. Gerçekleşen bir dizi gizemli ölümün araştırılmasına odaklanan oyun, oldukça karanlık bir evren sunacak.

Resident Evil Requiem, The Game Awards 2025'te En Çok Beklenen Oyun kategorisinde yer alıyor. Bu kategoride yer alan diğer adaylar; GTA 6, The Witcher 4, 007 First Light ve Marvel's Wolverine oluyor.

The Game Awards tarafından yapılan yeni bir duyuruda Resident Evil Requiem için yeni bir kesit sunulacağı aktarıldı. Oyunla ilgili Capcom'dan henüz bir açıklama yok ancak 11 Aralık'ta oyunla ilgi yeni ayrıntılar paylaşılması bekleniyor.

İlgili Konular: #korku oyunu #Capcom

