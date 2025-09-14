Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resident Evil Requiem ne zaman çıkıyor?

Resident Evil Requiem ne zaman çıkıyor?

14.09.2025 04:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Resident Evil Requiem ne zaman çıkıyor?

Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026 tarihinde Nintendo Switch 2 için çıkış yapacak.

Yeni Nintendo etkinliğinde karşımıza çıkan ikinci fragmanıyla Resident Evil Requiem, gelcek yıl Nintendo Switch 2'ye de gelecek. Capcom tarafından yapılan açıklamaya göre oyun sadece Nintendo Switch 2'ye değil diğer platformlar için de gelecek. 

Resident Evil Requiem dışında Resident Evil 7: Biohazard ve Resident Evil Village'ın Nintendo Switch 2'ye geleceği duyuruldu. Üç oyun da 27 Şubat 2026 tarihinde Switch 2'ye geliyor. 

Oyunun resmi açıklamasında, ''Tüyler ürpertici Resident Evil serisinin dokuzuncu oyununda daha önce hiç yaşamadığınız bir korkuyla yüzleşin'' deniyor.

İlgili Konular: #Resident Evil #korku oyunu #Nintendo

İlgili Haberler

Spotify bazı ülkelerde artık kayıpsız dinleme imkanı sunuyor
Spotify bazı ülkelerde artık kayıpsız dinleme imkanı sunuyor Spotify 2017 yılından beri beklenen kayıpsız dinleme özelliğini birkaç ülkede sunmaya başladı.
Apple, iPhone 17 serisi için çapraz askı aksesuarını da tanıttı! Ne işe yarayacak?
Apple, iPhone 17 serisi için çapraz askı aksesuarını da tanıttı! Ne işe yarayacak? Apple, iPhone 17 serisiyle beraber yeni bir aksesuar da tanıttı. Çapraz askı adı verilen bu iPhone taşıma aparatı telefonları daha rahat ve güvenli taşımak için tanıtıldı.
Dünyanın en pahalı iPhone'u hangi ülkede satılıyor?
Dünyanın en pahalı iPhone'u hangi ülkede satılıyor? Her yıl yeni bir iPhone tanıtıldıktan sonra ve fiyatlar belli olduktan sonra dünyada en uygun fiyata ve en pahalıya satılan iPhone listeleri ortaya çıkıyor. Her yıl olduğu gibi bu sefer de en pahalı iPhone 17 Türkiye'de satılacak.