Resident Evil Requiem ne zaman çıkıyor?

Yeni Nintendo etkinliğinde karşımıza çıkan ikinci fragmanıyla Resident Evil Requiem, gelcek yıl Nintendo Switch 2'ye de gelecek. Capcom tarafından yapılan açıklamaya göre oyun sadece Nintendo Switch 2'ye değil diğer platformlar için de gelecek.

Resident Evil Requiem dışında Resident Evil 7: Biohazard ve Resident Evil Village'ın Nintendo Switch 2'ye geleceği duyuruldu. Üç oyun da 27 Şubat 2026 tarihinde Switch 2'ye geliyor.

Oyunun resmi açıklamasında, ''Tüyler ürpertici Resident Evil serisinin dokuzuncu oyununda daha önce hiç yaşamadığınız bir korkuyla yüzleşin'' deniyor.