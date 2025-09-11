Cumhuriyet Gazetesi Logo
Spotify bazı ülkelerde artık kayıpsız dinleme imkanı sunuyor

Spotify bazı ülkelerde artık kayıpsız dinleme imkanı sunuyor

11.09.2025 21:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Spotify bazı ülkelerde artık kayıpsız dinleme imkanı sunuyor

Spotify 2017 yılından beri beklenen kayıpsız dinleme özelliğini birkaç ülkede sunmaya başladı.

Spotify yaptığı açıklama ile Lossless yani 'kayıpsız' dinleme imkanını kullanıma açtı. Bir süredir beklenen ve sunulması an meselesi olarak görülen özellik premium kullanıcılara açıldı. 

Kayıpsız ses, uzun bir süredir Spotify'ın en çok beklenen özelliklerinden biriydi. 

Yapılan açıklamaya göre kayıpsız dinleme 24 bit/44,1 kHz (FLAC) olarak geçiyor ve ekim ayına kadar 50'den fazla ülkede kullanıma sunulacak. 

Image

Premium aboneler, kayıpsız dinleme özelliği kullanıma sunulduğunda Spotify'da bir bildirim alacaklar. Şu anda ABD, İngiltere, Avustralya, Avusturya, Çekya, Danimarka, Almanya, Japonya, Yeni Zelanda, Hollanda, Portekiz ve İsveç gibi ülkelerde kullanıma sunuldu. 

Spotify, yeni özelliğin cihaz bazında etkinleştirildiğini, yani sahip olduğunuz her cihaz için girip açmanız gerektiğini belirtiyor. Türkiye'de henüz özellik sunulmadı.

İlgili Konular: #müzik #spotify #Spotify HiFi

İlgili Haberler

200 Megapiksellik kameraya sahip olacak Vivo X300 hakkında yeni bilgiler geldi
200 Megapiksellik kameraya sahip olacak Vivo X300 hakkında yeni bilgiler geldi İki ayrı akıllı telefon modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanan Vivo telefonlara eklediği bazı özelliklerle iddialı görünüyor.
Apple, iPhone 17 serisi için çapraz askı aksesuarını da tanıttı! Ne işe yarayacak?
Apple, iPhone 17 serisi için çapraz askı aksesuarını da tanıttı! Ne işe yarayacak? Apple, iPhone 17 serisiyle beraber yeni bir aksesuar da tanıttı. Çapraz askı adı verilen bu iPhone taşıma aparatı telefonları daha rahat ve güvenli taşımak için tanıtıldı.
Dünyanın en pahalı iPhone'u hangi ülkede satılıyor?
Dünyanın en pahalı iPhone'u hangi ülkede satılıyor? Her yıl yeni bir iPhone tanıtıldıktan sonra ve fiyatlar belli olduktan sonra dünyada en uygun fiyata ve en pahalıya satılan iPhone listeleri ortaya çıkıyor. Her yıl olduğu gibi bu sefer de en pahalı iPhone 17 Türkiye'de satılacak.