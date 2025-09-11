Spotify bazı ülkelerde artık kayıpsız dinleme imkanı sunuyor

Spotify yaptığı açıklama ile Lossless yani 'kayıpsız' dinleme imkanını kullanıma açtı. Bir süredir beklenen ve sunulması an meselesi olarak görülen özellik premium kullanıcılara açıldı.

Kayıpsız ses, uzun bir süredir Spotify'ın en çok beklenen özelliklerinden biriydi.

Yapılan açıklamaya göre kayıpsız dinleme 24 bit/44,1 kHz (FLAC) olarak geçiyor ve ekim ayına kadar 50'den fazla ülkede kullanıma sunulacak.

Premium aboneler, kayıpsız dinleme özelliği kullanıma sunulduğunda Spotify'da bir bildirim alacaklar. Şu anda ABD, İngiltere, Avustralya, Avusturya, Çekya, Danimarka, Almanya, Japonya, Yeni Zelanda, Hollanda, Portekiz ve İsveç gibi ülkelerde kullanıma sunuldu.

Spotify, yeni özelliğin cihaz bazında etkinleştirildiğini, yani sahip olduğunuz her cihaz için girip açmanız gerektiğini belirtiyor. Türkiye'de henüz özellik sunulmadı.