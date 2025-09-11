Dünyanın en pahalı iPhone'u hangi ülkede satılıyor?

Dünyanın en dikkat çeken telefon modellerinden biri olan iPhone serisine 9 Eylül'de iPhone 17'ler eklendi. Her yıl dünyada iPhone'ların ne kadara satıldığını gösteren bir liste yapılıyor. Bu liste iPhone 17 serisi için güncellendi.

Dünyada en pahalı ve en uygun fiyata satılan iPhone 17'ler listesinde öne çıkan ülkelerin ekonomileri ve ülkenin para biriminin değeri ve aldığı vergiler etkili oluyor.

DÜNYANIN EN PAHALI iPHONE'U HANGİ ÜLKEDE SATILIYOR?

Listede iPhone 17'den iPhone 17 Pro Max'e kadar değişen depolama alanı seçenekleriyle fiyatlar veriliyor. Türkiye'de 2 TB depolama seçeneğine sahip iPhone 17 Pro Max 168 bin 999 TL'ye satılıyor. Güncel dolar kuruna göre 4 bin 93 dolara denk geliyor. Bu da iPhone 17 Pro Max almak isterseniz en fazla Türkiye'de ödeme yapacağınız anlamına geliyor.

Listede iPhone 17 Pro Max modelinin 2 TB depolama seçeneğine sahip versiyonunun en pahalıya satıldığı ülkeler:

Türkiye: 4 bin 93 dolar

Brezilya: 3 bin 421 dolar

İsveç: 3 bin 113 dolar

Norveç: 3 bin 34 dolar

Macaristan: 2 bin 985 dolar

Danimarka: 2 bin 984 dolar

Finlandiya: 2 bin 942 dolar

Dünyada en ucuza satılan iPhone 17 Pro Max 2 TB ise şu şekilde:

ABD: 1 bin 999 dolar

Kanada: 2 bin 130 dolar

Hong Kong: 2 bin 182 dolar

Japonya: 2 bin 237 bin dolar

Güney Kore: 2 bin 301 dolar

Birleşik Arap Emirlikleri: 2 bin 314 dolar

Malezya: 2 bin 372 dolar

Genellikle iPhone'lar ABD'de en uyguna satılıyor. Amerika'yı çoğunlukla uygun fiyat konusunda Kanada takip ediyor. Japonya da uygun fiyata satılan ülkelerden biri ancak burada farklı olarak telefonların kamera sesi yasalara uygun olması için oldukça yüksek olarak tasarlanmış.

Türkiye'de ve Brezilya'da en pahalı iPhone'lar satılıyor olmasının yanında ABD'ye kıyasla iki kat fiyat farkı bulunuyor.

Türkiye'de telefonlardan yüzde 103 oranında vergi alınması sadece iPhone'ların değil diğer akıllı telefonların da fiyatlarının katlanmasına neden oluyor. Türk Lirası ve dolar arasındaki kur farkı ve diğer ek vergiler iPhone'ların fiyatlarının artmasına neden oluyor.