Seçime girme yeterliliğine sahip partiler Resmi Gazete'de yayınlandı

14 Ocak 2022 Cuma, 23:11

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime girme yeterliliğine sahip siyasi partilerle ilgili kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

YSK'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan kararında, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 24 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu ifade edildi.

YSK'nin 12 Ocak'ta oy birliğiyle aldığı karara göre 24 parti seçime girme yeterliliğine sahip.

Partilerin isimleri şu şekilde:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi

2- Anavatan Partisi

3- Bağımsız Türkiye Partisi

4- Büyük Birlik Partisi

5- Cumhuriyet Halk Partisi

6- Demokrasi ve Atılım Partisi

7- Demokrat Parti

8- Demokratik Sol Parti

9- Emek Partisi

10- Gelecek Partisi

11- Genç Parti

12- Halkların Demokratik Partisi

13- Hür Dava Partisi

14- İyi Parti

15- Millet Partisi

16- Milliyetçi Hareket Partisi

17- Muhafazakar Yükseliş Partisi

18- Saadet Partisi

19- Sol Parti

20- Türkiye İşçi Partisi

21- Türkiye Komünist Hareketi

22- Türkiye Komünist Partisi

23- Vatan Partisi

24- Yeniden Refah Partisi

YSK, İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARININ KURULUŞ ESAS VE İLKELERİNİ BELİRLEDİ

YSK il ve ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nun kuruluş esas ve ilkelerini saptadı.

YSK'nin il ve ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun kuruluş esas ve ilkeleri belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararda, bu kurulların iki yıllık görev sürelerinin bu ay dolması nedeniyle 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği, ocak ayının son haftası içinde iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden kurulların oluşturulmasının gerektiği belirtildi.

Bu nedenle il ve ilçe seçim kurullarıyla Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun, 298 sayılı Kanun'un 15, 18 ve 19. maddelerinde yazılı usullere göre iki yıl süre için yeniden kurulmalarına karar verildi.

Resmi Gazete'nin ilgili kısmı şu şekilde: