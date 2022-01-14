Seçime girme yeterliliğine sahip partiler Resmi Gazete'de yayınlandı
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime girme yeterliliğine sahip olduğunu tespit ettiği partiler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 24 parti seçimlere katılma yeterliliğine sahip.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime girme yeterliliğine sahip siyasi partilerle ilgili kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.
YSK'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan kararında, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 24 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu ifade edildi.
YSK'nin 12 Ocak'ta oy birliğiyle aldığı karara göre 24 parti seçime girme yeterliliğine sahip.
Partilerin isimleri şu şekilde:
1- Adalet ve Kalkınma Partisi
2- Anavatan Partisi
3- Bağımsız Türkiye Partisi
4- Büyük Birlik Partisi
5- Cumhuriyet Halk Partisi
6- Demokrasi ve Atılım Partisi
7- Demokrat Parti
8- Demokratik Sol Parti
9- Emek Partisi
10- Gelecek Partisi
11- Genç Parti
12- Halkların Demokratik Partisi
13- Hür Dava Partisi
14- İyi Parti
15- Millet Partisi
16- Milliyetçi Hareket Partisi
17- Muhafazakar Yükseliş Partisi
18- Saadet Partisi
19- Sol Parti
20- Türkiye İşçi Partisi
21- Türkiye Komünist Hareketi
22- Türkiye Komünist Partisi
23- Vatan Partisi
24- Yeniden Refah Partisi
YSK, İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARININ KURULUŞ ESAS VE İLKELERİNİ BELİRLEDİ
YSK il ve ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nun kuruluş esas ve ilkelerini saptadı.
YSK'nin il ve ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun kuruluş esas ve ilkeleri belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.
Kararda, bu kurulların iki yıllık görev sürelerinin bu ay dolması nedeniyle 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği, ocak ayının son haftası içinde iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden kurulların oluşturulmasının gerektiği belirtildi.
Bu nedenle il ve ilçe seçim kurullarıyla Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun, 298 sayılı Kanun'un 15, 18 ve 19. maddelerinde yazılı usullere göre iki yıl süre için yeniden kurulmalarına karar verildi.
Resmi Gazete'nin ilgili kısmı şu şekilde:
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