Returnal'ın PC için çıkış tarihi açıklandı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 23:01

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 23:01

PlayStation tarafının sevilen oyunlarından biri olan Returnal, PC platformu için yolda. Housemarque ve Climax Studios tarafından geliştirilen ve 2021'de PS tarafının sevilen oyunlarından biri olmayı başaran Returnel, 15 Şubat'ta PC için de geliyor.

OYUNUN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ DE AÇIKLANMIŞTI

PlayStation tarafından bir blog yazısıyla oyunun tarihi ve ve sistem gereksinimleri duyuruldu. NVIDIA DLSS ve AMD FSR desteğinin oyuna eklendiğini aktarıldı. Buna ek olarak tüm grafik modlarında da 60 fps sunulacağının altı çizildi.

Returnal için açıklanan minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (version 1903)

İşlemci: Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz)

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Radeon RX 580 (8 GB)

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD Recommended

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (version 1903)

İşlemci: Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz)

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 GB) AMD RX 6700 XT (12 GB)

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Returnal'ın Steam üzerinden ön siparişe açıldı. Fiyatı: 599 TL.