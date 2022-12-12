Returnal PC tarafına geliyor! Tam 32 GB RAM isteniyor
PlayStation tarafında yer alan Returnal, PC tarafı için geliyor ancak önerilen 32 GB RAM ses getirdi.
PlayStation'daki bazı oyunlar PC tarafı için sonradan sunuluyor. Onlardan biri olan Returnal için sistem gereksinimleri de yeni açıklandı. Sistem gereksinimleri açıklandıktan sonra önerilen RAM değerinin 32 GB olması oyunseverler tarafında ses getirdi. Çünkü benzer tarzdaki oyunlar için tavsiye edilen RAM değeri 16 GB oluyor. Returnal içinse 32 GB RAM.
RETURNAL İÇİN DİĞER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ DE BELLİ OLDU
Oyunun Steam sayfasında 'döngüyü kırın' olarak başlayan oyunun açıklaması, Selene'nın hikayesine dayandığıyla devam ediyor. Üçüncü şahıs nişancı oyunu olan Returnal, hayatta kalma temasına hakim.
Yeni geliştirilen teknolojiler oyunların RAM kapasitelerini de artırıyor. Ancak bu 32 GB RAM'in standart olduğu anlamına gelmiyor. 2023 yılı için 16 GB RAM yeterli olabilecekken, 2024 yılında tanıtılacak oyunlar için 32 GB RAM'lere çıkmak gerekebilir.
Returnal için açıklanan minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (version 1903)
İşlemci: Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz)
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Radeon RX 580 (8 GB)
Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
İlave Notlar: SSD Recommended
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (version 1903)
İşlemci: Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz)
Bellek: 32 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 GB) AMD RX 6700 XT (12 GB)
Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
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