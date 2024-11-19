Roblox güvenlik güncellemesi: Ebeveynler için yepyeni kontroller! Türkiye’de tekrar açılır mı?

Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:03

Güncelleme: 19.11.2024 - 10:03

Roblox, çocuk güvenliğini artırmak için yeni ebeveyn denetimleri ve içerik etiketleri getirdi. 9 ve 13 yaş altı için kısıtlamalar mevcut.

Çocuklar arasında oldukça popüler olan Roblox, kullanıcı güvenliğini artırmak adına kapsamlı bir dizi yenilik duyurdu. Bu hafta itibarıyla hayata geçirilen bu güncelleme, ebeveynlere çocuklarının Roblox’taki aktiviteleri üzerinde daha fazla hakimiyet sağlamayı hedefliyor.

ROBLOX’TAN ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİK HAMLESİ

Güncellemeyle birlikte yapılan en dikkat çekici değişikliklerden biri, ebeveyn denetimlerinin kurulumu ve yönetiminin kolaylaştırılması oldu. Artık ebeveynler, çocuklarının cihazına erişmek zorunda kalmadan, kendi cihazlarından Roblox’u takip edebilecek ve ayarları düzenleyebilecek.

Bir diğer önemli yenilik ise içerik etiketleme ve genç kullanıcılar için erişim kısıtlamalarında karşımıza çıkıyor. Roblox, olgunluk derecelendirmesi yerine “hafif” ve “minimal” gibi içerik etiketleri kullanmaya başlayacak. 9 yaşından küçük çocuklar sadece düşük seviyeli etiketlere sahip içeriklere erişebilecek.

öte yandan 13 yaş altı kullanıcılar, ebeveyn izni olmadan oyun dışında diğer oyuncularla doğrudan mesajlaşamayacak. Roblox’tan gelen açıklamada, “Ebeveyn denetimi, 13 yaş altı kullanıcıların iletişim şekli, yeni içerik etiketleri ve genç kullanıcılar için dahili korumalar gibi önemli geliştirmeleri topluluğumuz için güvenli bir ortam sağlama taahhüdümüzün bir parçası” denildi.

Bu kısıtlamalarının yanı sıra, çocuklar daha yüksek olgunluk derecesine sahip içeriğe erişmek istediğinde ebeveynlere bildirim gidecek. Ayrıca ebeveynler, günlük kullanım süresi sınırlamaları belirleyebilecek ve bu süre dolduğunda oyun otomatik olarak kilitlenecek.

Şirket, ebeveynlere daha fazla kontrol sunarak, genç oyuncular için daha güvenli bir ortam yaratmayı amaçlıyor.



